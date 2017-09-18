Kıbrıs "altın vize"den milyarlar kazandı

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre aralarında yolsuzlukla suçlanan Rus ve Ukraynalı milyarderlerin de olduğu yüzlerce kişi Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki "altın vize" programı çerçevesinde Avrupa Birliği pasaportu sahibi oldu.

Gazetenin sızdırılan belgelere dayandırdığı haberinde Kıbrıs Rum yönetiminin 2013'ten beri uyguladığı program kapsamında 4 milyar eurodan fazla gelir elde ettiği, sadece geçen yıl bu program kapsamında 400'ü aşkın pasaport verildiği tahmin ediliyor.

Habere göre bu isimler arasında Rus parlamentosundan bir eski milletvekili ve Ukrayna'nın en büyük ticari bankasının kurucuları da bulunuyor.

Yatırım karşılığı "altın vize"

Kıbrıs'ın sunduğu "altın vize" programı kapsamında ülkede 2 milyon euroluk gayrimenkul satın alan ya da 2 buçuk milyon euroluk şirket ya da devlet tahvili yatırımı yapan başvuru sahipleri bu ülkenin vatandaşlığını almaya hak kazanıyor.

Programdan faydalanmak için herhangi bir dil ya da ikamet ibraz edilmesi şartı aranmazken, "altın vize" kapsamında pasaport alan kişilerin yedi yılda bir ülkeye giriş yapması yeterli oluyor.

Ancak Kıbrıs'taki programı eleştirenler süreçlerin şeffaf işlemediğini ve özellikle yolsuzlukla suçlanan birçok kişinin ülkelerindeki yargıdan kaçmak için kolayca AB vatandaşlığına geçebildiğini söylüyor.

Sadece Kıbrıs değil

Yatırım karşılığı vatandaşlık sağlayan programlar sadece Kıbrıs'a özel değil. Özellikle 2008 ekonomik krizinden olumsuz etkilenen AB üyeleri arasında bu tip programlar son yıllarda yaygınlaşmış durumda. Malta benzer bir program sunarken, şeffaflık adına başvuranların listesini açıklamıştı.

Öte yandan derhal vatandaşlık imkanı sağlamasa da, Portekiz 500 bin euroluk gayrimenkul yatırımı karşılığında oturum izni verirken, altıncı yıldan sonra vatandaşlığa başvuru hakkı tanıyor.

İspanya da aynı ücret karşılığında oturum izni tanıyor, ancak vatandaşlık başvurusu için bu haktan faydalanan kişilere 10 yıl boyunca sürekli olarak ülkede ikamet etme şartı koşuyor.

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DW/ÇÖ,BK