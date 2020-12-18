Kibar Holding, Hyundai'deki yüzde 30 payını Güney Koreli şirkete satıyor; hisse devri 2021'in ilk üç ayında tamamlanacak

Hyundai’nin Türkiye’deki fabrikasının yerli ortağı Kibar Holding, yüzde 30 hissesini Güney Koreli ortağa satışın 2021’in ilk 3 ayında tamamlanacağını duyurdu.

Hyundai’nin İzmir fabrikasında i10 ve i20 modelleri üretiliyor. Hyundai Türkiye’de Güney Koreli ana firma ile Kibar Holding’in eşit ortaklılığıyla 2002 yılında kurulmuştu. Kibar Holding’in payı daha sonra yüzde 30’a gerilemişti.

Kibar Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eşit ortaklık yapısı ile kurulan Hyundai Assan, ileri teknoloji yatırımları ve sektördeki en yüksek lokalizasyon oranı ile Türk otomotiv sanayinin gelişiminde büyük bir görev üstlendi. Türkiye’deki en büyük yabancı sermaye ortaklıklarından biri olan ve Hyundai markasının Avrupa’daki kompakt otomobil üssü konumundaki Hyundai Assan, yüzde 70 Hyundai Motor Company ve yüzde 30 Kibar Grubu ortaklığıyla yönetiliyor. Ortak stratejik değerlendirmelerin ardından, Hyundai Assan’ın tek kontrolünün Hyundai Motor Company (HMC) tarafından Kibar Holding’den hisse alımı yoluyla devralınması konusunda mutabakata varıldı. Hisse devir işleminin ardından Kibar Holding, Hyundai Assan yönetim rollerinden çıkacak ve yeni yapıda küçük hissedar olarak yer alacak.”