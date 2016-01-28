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Kıble belirleme timi kuruluyor; 86 bin cami tek tek incelenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir cenaze töreni sırasında cenazenin kıblesinin yanlış olduğunu fark ederek imamları uyarmıştı

28 Ocak 2016 11:14

Diyanet “kıblesi hatalı camiler” konusuna el koydu. Camilerin kıbleleri incelenecek ve Erzurum Karakaya Tepesi’ne elektronik sistemler yerleştirilerek sürekli ufuk gözlemi yapılacak. Yurtdışına gönderilecek personele astronomlar kıble tayini, namaz vakitleri ve hilal gözlemi eğitimi verecek

Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 2016 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. TBMM’ye sunulan bütçe tasarısında “kıble” çalışmalarına da yer verildi. Tasarıya göre Türkiye genelindeki yaklaşık 86 bin caminin kıble tespitleri tek tek yeniden yapılacak. Diyanet, yeni inşa edilecek camilerin kıblelerinin doğru belirlenmesi amacıyla da her ilde bir personeline eğitim verecek.

Hilal gözleme eğitimi

Erzurum Karakaya Tepesi’ne de elektronik sistemler yerleştirilerek sürekli ufuk gözlemi yapılacak. Diyanet yetkilileri, yurtdışına gidecek personele astronomlar tarafından verilecek eğitimlere kıble tayini, yurtdışındaki namaz vakitleri ve hilal gözlemlerinin de ekleneceğini belirtti. Yetkililer, “Afrika’da, Amerika, Avrupa, Avustralya gibi yerlerde personelimiz var. Diyanet olarak yaptığımız hesaplamaları, görevlilerimiz tarafından yapılacak gözlemlerle de teyit etmek istiyoruz” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 yılında “hicri takvim birliği” adı altında İstanbul’da mayıs ayında kongre düzenleyecek. Kongreye Avrupa’dan, Afrika’dan, Amerika’dan fıkıh âlimlerinin yanı sıra astronomlar da davet edilecek. Kongre, tüm Müslümanlar için ortak bir hicri takvim oluşturmayı hedefliyor. ‘Hata’ iddialarına karşı, 86 bin caminin kıble tespiti yapılacak Diyanet “kıblesi hatalı camiler” konusuna el koydu. Camilerin kıbleleri incelenecek ve Erzurum Karakaya Tepesi’ne elektronik sistemler yerleştirilerek sürekli ufuk gözlemi yapılacak. Yurtdışına gönderilecek personele astronomlar kıble tayini, namaz vakitleri ve hilal gözlemi eğitimi verecek.

Şeritle düzeltiliyor

Camilerde kıble yönünün hatalı olduğu tespit edildiğinde yapının yıkılması yerine cami içerisine şerit çekilmesi tercih ediliyor. Böylece yüksek maliyetli düzenlemelerin önüne geçiliyor. Cemaat, çizilen şeride göre yüzünü kıbleye dönerek namaz kılıyor.

"Namaza bir şey olmaz"

İlahiyatçı Abdülaziz Bayındır, Türkiye’de yaşayan insanların kıble için güneye dönmeleri gerektiğini belirterek, “Tam Mekke’yi göstermesi gerekmez. Güneydoğu olur, güneybatı olur... Dolayısıyla namazlara bir şey olmaz. Cami güneyi göstermiyorsa bile yine de kılınan namaza bir şey olmaz. Onlar kıblenin doğru olduğunu düşünerek kılmışlardır. Namazlara bir şey olmaz. Yüzde 100 ters olsa bile namaz kılanlar doğru kıbleye döndükleri düşüncesiyle kılmışlardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kıble konusunda uyarmıştı

Hatalı kıble konusu, sadece son 1 hafta içerisinde 2 kez gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cizre’de şehit olan Üsteğmen Uğur Taşçı’nın İstanbul’daki cenaze töreni sırasında cenazenin kıblesinin yanlış olduğunu fark ederek imamları uyarmıştı. Kütahya’da da 60 yıllık Kakaç Camii’nin kıble açısının 69 derece hatalı olduğu ortaya çıkmıştı.

 

 

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