"KHK'yla taşınması beklenen Gemlik'te bankalar kredi vermiyor, konut sahipleri tadilat yapmıyor" iddiası

KHK’yla taşınması gündeme gelen Bursa’nın Gemlik ilçesinde konut alım-satımları çok ciddi oranda düşerken, konut sahiplerinin tadilat yapmaktan kaçındığı öne sürüldü. Bazı bankaların kredi verme konusunda çekingen davrandığı iddia edilirken, Gemlik Belediyesi bunun bir taşınma değil ‘kentsel dönüşüm’ olduğunu anlatmaya çalıştığı bildirildi.

Hürriyet'ten İdris Eymen'in haberine göre 24 Aralık’ta yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK), Bursa Gemlik’te deprem tehlikesi altında bulunan yerleşim yerlerinin şehrin dışında bulunan yerlere nakledilmesinin önü açıldı.

Riskli binaların taşınması için Manastır mevkiinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 300 hektarlık alan belirlendi. Ancak 100 bin nüfusu aşan Gemlik şehir merkezinin tamamının taşınacağı yönündeki spekülasyonlar ilçede hayatı kilitledi. Taşınma, Gemlik halkının tek gündem konusu haline gelirken, emlak alım satımında ciddi oranda düşüş yaşandı.

Kimse ev almak istemiyor

Konut alım-satımı ile ilgili gelişmeleri değerlendiren emlakçı İrfan Tayyar, durumdan şikayetçi: “Eskiden bir emlakçı ayda ortalama 3-4 ev satardı. En son gelişmelerden sonra daire satma şansı sıfıra indi. Müşteri, ‘madem Gemlik taşınacak neden ev alayım’ diyor. Sadece emlakçılar değil, inşaatın yan sektörleri de bu durumdan etkilendi. İnsanlar evine cam balkon yapmıyor. Evin çatısını bile onarmıyor.”

Gayrimenkul yatırımcısının Gemlik’ten ürktüğünü söyleyen emlakçı Yusuf Yumru, “1999 depreminden sonra Gemlik’te konut fiyatlarında çok ciddi bir düşüş yaşanmıştı. O zaman yatırımcıların bir kısmı burada depremden zarar görmeyen ve fiyatları düşen daireleri satın aldı. Hayat normale dönünce fiyatları düşen daireler tekrar değerlendi” diyor. Yumru, şimdi şehir dışından arayan bazı insanların, ‘Fiyat düşerse bize gayrimenkul toplayın’ dediğini aktarıyor.

Bilgi notu gönderildi

KHK sonrasında Gemlik’in durumundaki belirsizlik daire fiyatlarında da düşüşe neden oldu. İnşaatı tamamlanmış daireleri satmakta zorluk yaşadıklarını söyleyen müteahhit Mustafa Memişoğlu, “Taşınma kelimesinden dolayı halk tedirgin oldu. Eskiden ayda bir iki daire satardık. Şimdi satışlarımız durdu. KHK’dan sonra daireleri soran bile yok. Daire fiyatlarını düşürdük. 300 bin liralık daireyi 250 bin liraya çektik. Ama ona rağmen insanlar daire almıyor” dedi.

Emlak alım satımın durma noktasına geldiği Gemlik’te bankalar da ev almak isteyenlere kredi vermekten çekiniyor. Bankaların vatandaşlara tekrar kredi vermesini sağlamak için Gemlik Belediyesi tarafından bankalara bir yazı gönderildi. Gemlik’in tamamının taşınmayacağı bilgisinin yer aldığı yazıda şu ifadeler yer alıyor: “24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tüm ilçenin nakledilmesi söz konusu değildir. Özellikle 1999 depreminden sonra yapılan imar planlarına ve yönetmeliklere uygun olan, Belediyemiz kayıtlarında olumsuz bir kayıta sahip olmayan yapıları kapsamamaktadır.”

Geçen cuma Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın’ın katıldığı bilgilendirme toplantısında Yılmaz, “Yeni binaların yapılacağı bölge orman alanı. O bölgenin ormanlık alan statüsünden çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Birkaç ay sonra bu işlem tamamlanmış olur. Ardından konut yapımı için ihale açacağız. Her şey yolunda giderse haziran ayında ilk temeli atacağız” dedi.

‘Nakil ibaresi yanlış anlaşıldı'

İsmail Aydın ise, “Gemlik hiçbir yere taşınmıyor. Biz Gemlik’in nefes alması için, sağlıksız konutlar yerine depreme dayanıklı binaların yapılması için yeni bir imar alanı açtık” dedi. KHK’da yer alan ‘nakil’ kelimesinin yanlış anlaşıldığı, bunun da Gemlik halkını rahatsız ettiğini söyleyen Aydın, “En kısa süre içerisinde bu ibarenin değiştirilmesi için çalışma başlatacağız. ‘Nakledilmesi’ ibaresini, halkın kaygısını ortadan kaldıracak bir ibare ile değiştireceğiz” dedi.

Taşınmıyor dönüşüyor

Gemlik halkının kaygısını gidermek için Gemlik Belediyesi tarafından şehrin her tarafına bilgilendirme afişi asıldı. Üzerinde, “Gemlik taşınmıyor, dönüşüyor” ifadesi yer alan afişlerde Gemlik’le ilgili şu ifadeler kullanıldı:

- Mevcut imar alanlarına yine ruhsat verilecek.

- Merkezde ticari ve sosyal hayat yine devam edecek.

- Dönüşümde zorlama olmayacak.

- Sadece riskli binalar dönüşecek.

- Yerinde dönüşüm teşvik edilecek.

- Yapılacak deniz manzaralı konutlar isteyene maliyetine verilecek.

- Dönüşüm alanı, liman depolama alanı yapılmayacak.

- Deprem sonrası yapılan binalarda oturanlar hangi mahallede olursa olsun oturmaya devam edecek.

- Dönüşüm alanları şehrin ihtiyaç duyduğu çocuk parkı, otoparklar, spor alanları gibi sosyal donatı alanları olacak.