KHK'yla ihraç edilen akademisyenin makalesine de izin yok

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza attığı için KHK ile Kocaeli Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen Doç.Dr. Gül Köksal, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayını olan "Kültürel Miras Yönetimi" isimli kitaptaki makalesinin yeni basımda yer almayacağını duyurdu. Makalenin neden çıkarıldığına dair kendisine açık bir gerekçe sunulmadığını ifade eden Köksal, başka meslektaşlarının da makalelerinin kitaplardan çıkarıldığını bildirdi.

Gül Köksal, Twitter hesabından makalenin çıkarıldığının kendisine telefonla birdirildiğini belirterek şu mesajı paylaştı: "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayını olan "Kültürel Miras Yönetimi" isimli kitaptaki makalem KHK nedeniyle yeniden basımda yer almayacakmış. Tabi bununla ilgili açık bir gerekçe veya yazılı bir bildirim sunulmadı, aracı kullanılarak telefonla bildirildi.

Bu durum ilk benim başıma gelmedi, başka meslektaşlarımın makaleleri de yeniden basımlarında kitaplardan çıkarıldı. Anlaşılan o ki sisteme/iktidara biat etmeyen herkesin başına böyle şeyler bir gün gelebilecek. Bilimsel üretim ortamının özerkliği, özgürlüğü ortada yani.

Biz de o zamana kadar üretimlerimizi kendi kanallarımızdan paylaşıma açacağız.

Her koşulda bilimsel, eleştirel ve halk yararına üretmeye devam edeceğiz..."

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