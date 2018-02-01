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KHK'ya ekleme: MİT 'gizli rapor'la istediği firmayı kamu ihalelerinden men edebilecek

MİT'in "terör örgütleriyle bağlantısı var" dediği firmalar ihaleye giremeyecek

01 Şubat 2018 16:50

TBMM’de dün gece Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, MİT’in ‘terör örgütleriyle bağlantısı var’ dediği firmalar ihaleye giremeyecek. Düzenlenen ‘gizli’ raporlar hakkında MİT görevlilerinin cezai bir sorumluluğu da olmayacak.

Sözcü’den Emin Özgönül’ün haberine göre, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) değişiklik yapıldı.

Buna göre, haklarında terör ve örgütlü suçlarla irtibatı olduğu yönünde istihbari rapor verilen kişi ve firmalar, devlet ihalelerine giremeyecek.

‘Gizli tutulacak’ bu rapordan dolayı, kişi veya firmaların ihaleye girmelerini engellediği gerekçesiyle, MİT, Emniyet ve diğer kamu görevlilerinin, hukuki ve mali sorumluluğu da olmayacak.

22 Kasım 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan 678 sayılı KHK‘da şu hüküm yer alıyordu:

“MADDE 30 – 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

g) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler.

Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz.”

Dün gece yapılan 478 sayılı KHK’daki değişiklikle beraber 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na şu hüküm eklendi:

“Terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurtdışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler, ihale dışı bırakılır. Bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Bu faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.”

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