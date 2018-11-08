KHK'lı doktorları özel sektörde çalıştırmamayı amaçlıyordu; 5. madde kısmi değişiklikle kabul edildi

TBMM Sağlık Komisyonu’nda önceki gece sert kavga ve tartışmalara neden olan ihraç edilen doktorlara çalışma sınırı getiren 5. madde kısmi değişiklikle kabul edildi. Değişikliğe göre, zorunlu hizmet sırasında atılanlar ile güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayan doktorlar tüm özel hastanelerde çalışabilecek. Ancak AKP, zorunlu görev süresinin ardından ihraç edilen doktorlar için ise sadece SGK’nin anlaşması olmayan özel hastanelerde çalışabilme sınırlamasından geri adım atmadı.

Kabul edilen maddeye göre güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayan doktorlar, 600 günlük zorunlu hizmet süresini beklemeleri koşuluyla tüm özel hastanelerde çalışabilecek. Ancak 600 gün zorunlu görev süresinin ardından ihraç edilen doktorların çalışmasını yalnızca SGK’nin anlaşması olmayan özel hastanelerle çalışabilecek.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre AKP’li Ahmet Demircan maddeyi, “Terörle mücadele konsepti içinde konuya yaklaşma ihtiyacı var. Tabii ki devlet kendini savunacak. Bu milletin nefsi müdafaasıdır” diye savundu.

CHP ve HDP'den tepki

TBMM Sağlık Komisyonu’nda, önceki gece AKP’li milletvekillerinin sağlık alanıyla ilgili torba yasa önerisinin ‘kamudan ihraç edilen doktorlar ile güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayan doktorların’ yalnızca SGK ile anlaşması olmayan özel hastaneler ve muayenehanelerde çalışabilmesine ilişkin 5. maddesi, iktidar ve muhalefet arasında sert tartışmalara neden oldu. CHP’li Ali Fazıl Kasap, “Stetoskop ve enjektörle darbe yapılacağı korkusu mu var” sorusunu yöneltti.

HDP’li Serpil Kemalbay, öneriyle yeni bir yurttaşlık statüsünün tanımlandığını vurgulayarak, “OHAL kanunlarından etkilenen 160 bine yakın kamu emekçisini ve onların çevrelerini yurttaşlık statüsünden çıkarıyorsunuz” dedi.

Özel’den Atatürk örneği

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 5. maddenin bir intikam, başa buyrukluk, kaba güç maddesi olduğunu belirterek, “Masumiyet karinesini, anayasanın eşitlik ilkesini ayaklar altına alan madde” dedi. “Büyükelçi yapma ama kardeşi darbeci diye adam bü- yükelçi olmaz diye bir şey yok” diyen Özel, Atatürk’ün kendisine suikast hazırlığı yapan kişinin oğlunu milli eğitim müfettişi yaptığını hatırlattı.

"Devlet kendini savunur"

AKP’li Ahmet Demircan, Türkiye’nin terör belasıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Bir darbe girişimi yaptı mı terör örgütü? Elbette ki devlet ve millet, kendisini savunacak. Bu önce milletin teröre karşı bir nefsi müdafasıdır” dedi.

AKP’liler, görüşmelerin gece yarısını bulması üzerine ‘yeterlilik ve değişiklik önergelerinin yalnızca gerekçelerinin okutulması’ önergesi verdi. Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız’ın önergeyi görüşmeye açmadan oylatması üzerine milletvekilleri arasında sert tartışmalar ve itişmeler yaşandı. Hızla maddeyi geçirme telaşına düşen AKP, ‘güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan doktorların tüm özel hastanelerde çalışmasını’ öngören kendi önergesini vermeyi unuttu. Yediyıldız 5. maddenin kabul edildiğini açıkladı. Dünkü görüşmelerde ise muhalefetin, 5. maddenin görüşmeleri ve oylamasının içtüzüğe aykırı yapıldığını söyleyerek yeniden müzakere edilmesi talebi üzerine yapılan görüşmeler sonucu madde yeniden görüşüldü.



Önerge kabul edildi

Önerge ile birlikte tartışmalı madde kabul edildi. Buna göre, zorunlu hizmet sırasında ihraç edilenler ile güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayan doktorlar, 600 günlük zorunlu hizmet süresini beklemeleri koşuluyla tüm özel hastanelerde çalışabilecek. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri de bu süreden düşecek. Ancak AKP, 600 gün zorunlu görev süresinin ardından ihraç edilen doktorların çalışmasını yalnızca SGK’nin anlaşması olmayan özel hastanelerle sınırlayan düzenlemeden ise geri adım atmadı.