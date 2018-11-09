KHK'lı akademisyen Cenk Yiğiter, gözaltına alındı!

Ankara Üniversitesi'nden ihraç edilen Dr. Cenk Yiğiter, TEM şube polislerince bu sabah evinden göz altına alındı. Yiğiter'e Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

"Barış için Akademisyenler" inisiyatifinde Sur, Cizre ve Silopi başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar sırasında yaşanan insan hakları ihlallerine karşı “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan Dr. Cenk Yiğiter, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla hakkında açılan davada mahkûm edilmesinden sonra bu sabah Ankara’da evinden gözaltına alındı.

Terörle mücadele polisleri tarafından yapılan baskınlarda gözaltına alınan kişiler arasında üniversite öğrencileri de bulunuyor.

Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet’e götürülecek olan Yiğiter’in gözaltı gerekçesini ise avukatları henüz öğrenemedi.

Ankara 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması 4 Ekim’de yapılmıştı.

1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da vermemişti.

Yiğiter, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevinden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmişti.