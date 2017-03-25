KHK'larla ilgili hazırlanan ön rapor: 112 üniversiteden 4 bin 811 ihraç

CHP, Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen akademisyenlerin durumuna ilişkin rapor hazırladı.

Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ve Zeynep Altıok tarafından hazırlanan ön rapor, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunuldu.

'İhraç Edilen Akademisyenler, Çölleştirilen Üniversiteler' başlığıyla hazırlanan raporda, "Özgür düşüncenin ve bilimin en önemli kaynağı olan üniversite ve eğitim kurumlarında müfredattan kadro atamalarına kadar AKP iktidarının siyasal görüşü çerçevesinde haksız uygulamalar ve baskıların yaşandığı bir dönemde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından üniversiteler Kanun Hükmünde Kararnamelerle çölleştiriliyor" denildi.

'5 bine yakin akademisyen ihraç edildi'

Raporda, şimdiye kadar 21 KHK ile 8 farklı dalga yaşandığını ifade edilerek, Türkiye’de bulunan 191 üniversiteden 15’inin kapandığı, 112 üniversiteden toplam 4 bin 811 akademisyenin ihraç edildiği belirtildi. Rapora göre, ilk sırada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (142) yer alırken, bunu Celal Bayar Üniversitesi (131), Erciyes Üniversitesi (124) ve Ankara Üniversitesi (117) takip etti.

Üniversitelerdeki ihraç dalgasının en büyüğünün 686 Sayılı KHK ile gerçekleştiği ve bu KHK ile toplam 330 akademisyenin ihraç edildiğini belirtilen raporda, ayrıca “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlerden 312’sinin de meslekten ihraç edildiği kaydedildi. Rapora göre, bu akademisyenlerden; 88’i Ankara Üniversitesi, 27’si Anadolu Üniversitesi, 27’si Yıldız Teknik Üniversitesi, 23’ü de Marmara Üniversitesi’nden.

İhraç edilen “imzacı” akademisyenlerin mensup olduğu bölümler ise en çok Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Gazetecilik, İktisat, Hukuk ve Kamu Yönetimi oldu.

'Ortak çalişmaya devam'

Akademisyenler ve CHP milletvekillerinin basın açıklamaları sırasında kampüslerde yaşanan olayların fotoğraflarının da yer aldığı raporda, akademisyenlerin talepleri doğrultusunda ortak bir çalışma yürütüleceği, alınacak karar ve atılacak adımların bu taleplere uygun şekilde belirleneceği vurgulandı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu referandum sürecine rağmen, çalışmaların yavaşlamaması ve sürecin bundan sonraki aşamalarının bir an önce hayata geçirilebilmesi amacıyla, akademisyenler ile CHP yöneticilerinin ortak toplantılarının da devam edeceği belirtildi.