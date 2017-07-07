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KHK'lar kapsamında 43 ilde, 965 şirkete kayyım atandı

Kayyım atanan şirketlerin aktif büyüklüğünün 41 milyar lira, özkaynak toplamının yaklaşık 18,2 milyar lira olduğu açıklandı

07 Temmuz 2017 22:12

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamında Türkiye'nin 43 ilinden toplam 965 şirkette kayyımların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiğini veya Fon'un bu şirketlere kayyım olarak atandığını belirterek, ayrıca TMSF'nin 107 gerçek kişinin mal varlıklarına kayyım olduğunu bildirdi.

Canikli, yaptığı yazılı açıklamada, KHK'lar kapsamında Türkiye'nin 43 ilinden toplam 965 şirkette kayyımların yetkilerinin TMSF'ye devredildiğini veya Fon'un bu şirketlere kayyım olarak atandığını ifade ederek, ayrıca 107 gerçek kişinin mal varlıklarına da kayyım olarak TMSF'nin getirildiğini kaydetti.

Bu şirketlerin 496'sının anonim, 354'ünün limited şirket, 22'sinin anonim / limited şirket şubesi, 67'sinin ticari işletme, 1'inin ticari işletme şubesi, 5'inin yurt dışında kurulu şirket, 9'unun işletme, 3'ünün kollektif şirket, 3'ünün ortaklık, 2'sinin adi komandit şirket, 1'inin adi ortaklık, 1'inin kooperatif ve birinin de avukatlık ortaklığı olduğuna dikkati çeken Canikli, bu şirketlere toplam 312 kişi atandığını vurguladı.

Canikli, bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğünün yaklaşık 41 milyar lira, özkaynak toplamının yaklaşık 18,2 milyar lira, ciro toplamının yaklaşık 21,9 milyar lira olduğunu belirterek, söz konusu şirketlerde yaklaşık 46 bin 357 kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

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