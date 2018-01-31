KHK'da verilen süre doldu; tek tip kıyafet yönetmeliğe takıldı

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 696 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile birlikte gelen "tek tip kıyafet" uygulaması, gerekli yönetmelik yayınlanmadığı için başlatılamadı.

Söz konusu uygulama, "terörle mücadele kanunu" uyarınca tutuklu bulunanları kapsıyordu.

Düzenleme ile darbe suçlularının badem kurusu, diğer terör suçlularının gri renginde göğüs ve pantolon bölümü bitişik tulum giyeceği hüküm altına alınmıştı. Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile yasa hükmünün uygulanmasına ilişkin diğer hususların ise 1 ay içinde çıkartılacak yönetmelikle düzenleneceği ifade edilmişti. Çocuklar ile hamileler, bu uygulamanın dışında tutulmuştu.

Diyarbakır Cezaevi'ne tek tip kıyafetler gönderildi

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre KHK’da öngörülen süre 26 Ocak’ta sona ermesine rağmen halen yönetmelik çıkartılamadı. Bu nedenle tek tip kıyafet uygulaması başlatılmadı. Erkek mahkumların giyeceği tek tip kıyafetler cezaevlerine gönderilirken, kadın mahkumların giysileri ise yönetmeliğin çıkmaması nedeniyle henüz dikilemedi. KHK’da, kadın mahkumların nasıl bir kıyafet giyeceğinin yönetmelikle belirleneceği ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, yönetmeliğin gecikmesinde, uygulama sırasında yaşanması muhtemel sıkıntıların etkili olduğu belirtiliyor. KHK ile tek tip kıyafeti giymeyi reddeden veya kıyafete kasten zarar verenlere, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma disiplin cezası verilmesi hükme bağlanmıştı. Bu cezanın caydırıcı olmayacağı gibi tek tip kıyafet giymeyi reddeden mahkumların duruşmalara katılmaması nedeniyle yargılamaların da uzamasına neden olabileceği kaydediliyor. Kısa bir süre önce uygulama karşıtı sivil toplum kuruluşları tarafından bir platform da kurulmuştu.