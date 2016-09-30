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KHK yetkisiyle kapatılan kanallar, Meclis gündeminde

KHK yetkisiyle 12 televizyon ve 11 radyo kapatılmıştı

30 Eylül 2016 20:31

HDP’li milletvekili Nadir Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım’a kapatılan televizyonlar ve radyolarla ilgili soru önergesi verdi.

Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması için Olağanüstü Hal (OHAL) gerekçe gösterilerek kapatılan televizyonlar ve radyolarla ilgili soru önergesi verdi.

Yıldırım, Anayasa’nın 26. maddesini hatırlatarak, herkesin haber, fikir verme özgürlüğünün olduğunu belirtti.

Basının hür olması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, Türkiye’de Kürtçe yayın yapan tek çocuk kanalı olan Zarok TV’nin, Hayat TV’nin ve TV 10’un da aralarında olduğu 12 televizyon ve 11 radyonun kapatılma nedenini sordu.

Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde çıkarılan kanunlarla farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilmesi konuları, yasal güvence altına alındığını hatırlatan Yıldırım, “Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin, paralel RTÜK gibi çalıştığı ve bu birimi rahatsız eden yayınların RTÜK’e şikayet etti” dedi.

HDP'li Yıldırım, Başbakan Yıldırım’a ”RTÜK’ten başka kanalları denetleme yetkisi hangi kurumlar da var? Basın ve ifade özgürlüğünde Türkiye, dünya ülkeleri arasında kaçıncı sıraya geriledi?” diye sordu.

 

Ne olmuştu?

 

Olağanüstü Hal (OHAL) ilanı ardından yayınlanan 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile aralarında İMC TV, Hayatın Sesi, TV 10, Van TV, Jiyan TV, Azadi TV ve Zarok TV’nin de bulunduğu 12 televizyon kanalı ve 11 radyonun lisansının iptaline karar verildi.

Denge TV ve Birlik Medya TV ile Van TV binaları mühürlendi.

 

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