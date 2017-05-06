T24 LogoT24 Logo
Gündem

KHK mağduru akademisyenlerin açlık grevi 59. gününde

Barış bildirisine imza atan akademisyenler dönüşümlü açlık grevi başlattı

06 Mayıs 2017 12:41

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevleri 59. gününe girdi.  

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Güneydoğu'daki çatışmaların durdurulması talebiyle "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı barış bildirisini imzalayan akademisyenler, ihraç edildikten sonra işlerine geri dönmek amacıyla 59 gündür Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek olmak için birer günlük, dönüşümlü açlık grevi başlattı.

İlk eylemci ise Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Mungan oldu. Mungan, “Bulunduğumuz her yerden sesimizi yükselteceğiz. Dersim’den, yurtdışından, Ankara’dan, akademisyen arkadaşımızın desteğiyle nöbet tutacağız” dedi. Akademisyenler, dün, açlık grevi öncesi, Kadıköy Kalkedon Meydanı’nda basın açıklaması düzenlediler. Ortak açıklamayı Esra Mungan, Fatma Gök, Dilek Hattatoğlu, Hülya Dinçer okudu. Açıklamada, “Bir gece yarısı KHK’si ile işlerinden edilen Akademisyen Nuriye Gülmen ve Öğretmen Semih Özakça, işlerine geri dönme talepleriyle açlık grevindeler. Bedenlerini 58 gündür açlığa yatırmış arkadaşlarımızın sesine ses katmak, açlığına ortak olmak için bulunduğumuz kentlerde süreli-dönüşümlü açlık grevine başlıyoruz. Biz yaşamdan yanayız, ihraç edildiği için intihar eden insanları da görüyoruz. Bunun için haksız ihraçlara artık bir son verilmesini ve haksız bir biçimde işinden atılan tüm kamu emekçilerinin derhal işlerine iade edilmesini talep ediyoruz. Tüm basını ve kamuoyunu, açlıklarının 58. gününde, sağlık durumları geri dönülemez bir noktaya yaklaşan Nuriye ve Semih’in taleplerine destek vermeye çağırıyoruz” denildi

ETİKETLER

nuriye gülmenaçlık greviakademisyenbarış bildirisihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24