KHK'lılar aylardır OHAL Komisyonu'nu bekliyor: Açıklanan dosya sayısında ciddi düşüş var, artık karar verin

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilenler ve sonradan işe iade için OHAL Komisyonu'na başvuran binlerce kişinin gözü kulağı komisyonun vereceği kararda. Komisyona 126 bin kişi başvurdu, bu başvurulardan 108 bin 200'ü karara bağlandı. Komisyon daha önce yaptığı açıklamalarda her ay 4 bin üzerinde dosyayı karara bağlayacaklarını söylemişti ancak 2019 Ağustos ayından beri karara bağlanan dosya sayılarında ciddi bir azalma var.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, en son 3 Temmuz'da açıklama yapan komisyon bugüne kadar hiçbir barış akademisyenini işe iade etmedi. Şu an komisyonda bekleyen dosyaların yarısından fazlası da Eğitim Sen üyesi öğretmenlerden oluşuyor.

"2019'dan bugüne kadar açıklanan dosya sayısında ciddi bir düşüş var"

Aylardır dosyası OHAL Komisyonu'nda bekleyen KHK'lilerden biri de İsmet Akyol. Akyol, komisyonu daha bu sabah açıp baktığını söylüyor:

“OHAL Komisyonu ayda bir karar açıklardı artık bu raporları da açıklamaz hale geldi. Komisyon başkanı, 'Her ay 4 bin 800 dosya sonuçlandırıyoruz' diyor. 2019'dan bugüne kadar açıklanan dosya sayısında ciddi bir düşüş var. Eğer dediklerini yapmış olsalardı nisan ayında bütün dosyalar karara bağlanırdı. Eğitim Sen'lilerin yüzde 80'nin dosyası komisyonda bekliyor. 'Kanaat getirmekte, karar vermekte zorlanıyoruz' diyorlar. Kanaat getirmekte zorlanmalarının mantıklı bir yanı yok.

"AİHM başkanına bir tepkimiz var"

AİHM başkanı en çok ihracın yaşandığı İstanbul Üniversitesi'nden fahri doktora aldı. OHAL Komisyonu da AİHM'in tavsiyesiyle kuruldu. AİHM'in dosyalar neden bekletiliyor demesi gerekiyordu. AİHM başkanına bir tepkimiz var.”