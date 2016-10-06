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KHK Komisyonu teklifi muhalefete iletildi, 5 kişilik komisyon kurulacak

Her partiden 1 üye ve 1 bakanın katılımıyla 5 kişilik komisyon kurulacak

06 Ekim 2016 17:54

Hükümet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Komisyonu teklifini muhalefete iletti. Kurulacak komisyonda partilerden birer grup temsilcinin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Canikli de yer alacak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine, KHK Komisyonu ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın kendilerini telefonla aradığını belirterek, şunları kaydetti: 

"Hükümetin ve tüm siyasi partilerin birer kişi ile temsil edildiği bir komisyon kurulmasını öneriyorlar. Yetkili kurullarımıza bu öneriyi götüreceğiz. Ama bunu her ortamda hatırlattığımız gibi; birer kişiden oluşan bir komisyon kurmak yerine, bu Meclis'te 20'nin üzerinde üye ile çalışan çok sayıda ihtisas komisyonu var. Mevcut komisyonları çalıştırmayıp göstermelik komisyon kurarak dünyaya, 'Biz KHK'larda Meclis'te mutabakat arıyoruz' diyemezsiniz. Bundan sonraki KHK'lar çıkmadan istişare içinse elbette görüş sorsunlar. Ama bundan önceki KHK'ların görüşüleceği yer Meclis Genel Kuruludur, bekleyenlerin görüşüleceği yer Meclis'in resmi komisyonlarıdır, bu konuda yetki aşımına karar verecek yer de Anayasa Mahkemesidir."

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