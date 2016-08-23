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KHK ile tahliye oldu, bir gün sonra ölü bulundu

26 yaşındaki Kayapınar'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi

23 Ağustos 2016 20:43

Denizli’de, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) denetimli serbestlik süresinin iki yıla çıkarılması üzerine Denizli Açık Cezaevi'nden tahliye olan Kaya Kayapınar, ertesi sabah yatağında ölü bulundu. 26 yaşındaki Kayapınar'ın kalp krizi geçirerek öldüğü belirlendi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, çeşitli suçlardan hükümlü olan ve 4.5 aydan bu yana Denizli Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kaya Kayapınar, yeni kanun hükmünde kararname ile denetimli serbestlik süresinin iki yıla çıkarılmasından yararlanıp geçen cuma günü tahliye oldu. Kayapınar tahliye olduktan sonra, 6 ay önce evlendiği eşi C. Kayapınar'la birlikte yaşadığı eve geldi. Gece uyuyan eşini sabah uyandıramayan C. Kayapınar, 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedi. 

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede, Kaya Kayapınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan otopside kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Tahliye olduğu günün sabahında yaşamını yitiren Kaya Kayapınar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

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