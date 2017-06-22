KHK ile merkeze çekilen 40 validen; 7'sinden ByLock mu çıktı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanan yeni KHK ile 40 il valisinin yerleri değiştirildi. Yeni 'Valiler Kararnamesi'ne göre, 20 ilin valisi merkeze alındı, 20 ile yeni vali atandı, 19 il valisi ise yer değiştirdi. Merkeze çekilen valilerden 7'sinin ise ByLock kullandığı iddiası öne sürüldü. Vali İbrahim Şahin, Cevdet Can, Ahmet Okur, Süleyman Tapız ve Avni Coş daha önce 'FETÖ' soruşturmalarında adları geçmişti.

Hürriyet'in haberine göre, Devlet Denetleme Kurulu’nun (DTK) ‘paralel yapı’ araştırmasında adı geçen ve kısa süreli pasaportu iptal edildiği iddia edilen eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de merkeze alındı. TRT’de genel müdürlük yaptığı dönemde FETÖ kadrolaşmasının önünü açtığı iddiaları gündeme gelen Şahin, görev süresi tamamlanmadan Samsun Valiliği’ne atanmıştı.

Vatandaş'a "gavat" diyen vali de merkeze alındı

Adana Valiliği döneminde vatandaşa “gavat” diye bağıran ancak eleştirilince “Gavat değil kavas dedim” diyen Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş da merkeze alındı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra elinde otomatik tüfekle poz veren Coş’un FETÖ araştırmaları nedeniyle pasaportunun iptal edildiği öne sürülmüştü.

Merkeze çekilen valilerden 7’sinin isminin ise FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı ByLock listesinde geçtiği iddia edildi. Deşifre edilen ByLock yazışmalarında da bu kişilerin, örgüte yakın oldukları yönünde paylaşımlar yapıldığı ileri sürüldü.

Çocuklarına verdiği isimler tartışma yaratmıştı

Merkeze alınan Tokat Valisi Cevdet Can, çocuklarına FETÖ liderinin isimlerini vermesiyle gündeme gelmişti. Vali Can’ın iki oğluna “Fetullah” ve “Gülen” ismini vermesi tartışılmıştı. Merkeze alınan Uşak Valisi Ahmet Okur’un adı da bu kentte hazırlanan FETÖ iddianamesinde geçiyordu.

Merkeze çekilen valilerden 7’sinin isminin ise FETÖ’nün kriptolu haberleşme ağı ByLock listesinde geçtiği iddia edildi. Deşifre edilen ByLock yazışmalarında da bu kişilerin, örgüte yakın oldukları yönünde paylaşımlar yapıldığı ileri sürüldü.

Gülen'den tekke aldı iddiası

Merkeze alınan Süleyman Tapsız’ın adı Kilis’te açılan FETÖ iddianamesine girmişti. 1 numaralı sanık Kilisli İşadamları Derneği Genel Sekreteri Hasan Ayaz, ifadesinde, “Dönemin Kilis Valisi Süleyman Tapsız’ın da olduğu heyetle Mayıs 2013’te Pensilvanya’da Gülen’i ziyaret ettik. Vali ve Rektör, Gülen’in arkasında namaz kılarken, Gülen namaz takkesini Vali Tapsız’a verdi” demişti.