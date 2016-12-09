KHK ile kapatılan Zarok TV yeniden yayına başlıyor

Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile kapatılan Kürtçe çocuk kanalı Zarok TV yeniden yayına başladı.

Dihaber’in haberine göre, 28 Eylül’de kapatılan Zarok TV tekrar yayına başladı. Zarok TV, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni yayın dönemine başlandığını duyurdu. Açıklamada Zarok TV’nin, bugün saat 15.30’dan itibaren aynı frekanstan yayına devam edeceği belirtildi.

Kapatma kararının ardından yapılan başvurular neticesinde, Zarok TV’nin yayınlarının yüzde 40’ının Türkçe olması koşuluyla lisans iptalinden vazgeçilmişti.