KHK ile kapatılan yurt Bilal Erdoğan'ın yönetimindeki TÜGVA'ya bedelsiz mi verildi?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gaziantep’te KHK ile kapatılan yurt, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlunun yönetiminde bulunduğu TÜGVA’ya devredildi. CHP’li Uğur Kalkan, Gaziantep Valiliği’ne, “TÜGVA bu yurt için bedel ödemiş midir? Yoksa bedelsiz olarak mı tahsis edilmiştir” diye sordu.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre 15 Temmuz öncesi adı Özel Feride-Halil Cevizli Erkek Öğrenci Yurdu olan yurt, şimdilerde TÜGVA Gaziantep-Şehristani Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'na öğrenciler mülakatla alınacak. TÜGVA Gaziantep internet sitesinde saray yavrusu gibi bir yurdu tanıtmaya başladı. 667 sayılı KHK ile kapatılan cemaat yurdu Şahinbey’de bulunuyor.

Gaziantep Yurdu sitede şöyle tanıtılıyor:

“Yurdumuz Gaziantep’te merkezi konumuyla; üniversite eğitimi süresince pratik yaşama rahatlığı sağlayan imkanları, akademik ve sosyal hayatınızı destekleyen faaliyetleriyle sizlere huzurlu, güvenli ve hijyenik bir ortam sunuyor. 202 kişilik kapasitesi ile Gaziantep Üniversitesi’ne ulaşım kolaylığı bulunan yurdumuz öğrenci kabulüne devam etmektedir. Yurdumuza kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler www.tugva.org adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak ön kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ön kayıt işlemi sonrası öğrenciler mülakat için çağrılacak, yapılacak olan mülakatların ardından eğitim ve öğretim dönemi öncesi kesin kayıtlar açıklanmış olacaktır.”

"Bedel ödendi mi?"

Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Gaziantep Valiliği’ne yurtla ilgili 6 soru yöneltti. “ TÜGVAGaziantep Yükseköğrenim Erkek Yurdu, Deniz Mahallesi M. Oğuz Göğüş Caddesi No: 220 Şahinbey/Gaziantep adresinde faaliyet yürümektedir” diyen Kalkan’ın yanıt istediği sorular şöyle:

-Söz konusu yurt TÜGVA’ya ne zaman ve hangi yolla geçmiştir?

- TÜGVA bu yurt için bedel ödemiş midir? Yoksa burası kendilerine bedelsiz olarak mı tahsis edilmiştir?

-Söz konusu yurt TÜGVA’ya kimden geçmiştir?

-Bu yurda ait ruhsat ne zaman çıkarılmıştır? Ruhsat kimin adınadır?

-Bu yurtta en son denetimler ne zaman kim tarafından yapılmıştır? Herhangi bir eksiklik veya aksaklığa rastlanmış mıdır?

- TÜGVA’nın Gaziantep genelinde sahip olduğu veya kiracı olduğu binalar neresidir? Bu binalar hangi yollarla kendilerine geçmiştir?

Yurt soruşturulmuştu

Gaziantep’teki 'FETÖ' soruşturmasında KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesi ile bağlı olduğu vakfa yönelik hazırlanan iddianamede, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Taner Nakıboğlu’nun bir videosunda üniversitenin ismini bizzat Fethullah Gülen’in koyduğu yer alıyordu. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Üyesi olan ve tutuklanan isimlerden Mehmet Yaşar’ın Gaziantep’teki Özel Feride-Halil Cevizli Erkek Öğrenci Yurdu’nu yaptırdığı yine soruşturma dosyasına girmişti. Yurt KHK ile kapatılmıştı.