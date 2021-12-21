KHK ile kapatılan Özgür Gündem davasında yargılanan 22 gazeteci beraat etti

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesine yapılan baskın sırasında “polise mukavemet” suçlamasıyla gözaltına alınan ve 5 yıldır yargılanan 22 gazeteci, beraat etti.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesine yönelik yapılan baskında “polise mukavemet” iddiasıyla gözaltına alınan 22 gazetecinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya gazeteciler katılmazken, avukatları Özcan Kılıç, Cemal Polat, Sercan Korkmaz ve Oya Öznur hazır bulundu.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, mahkeme, dosyada yer alan iddiaları ispatlayacak herhangi bir delillin olmadığını, ayrıca olayla ilgili kamera kayıtlarının bulunmaması, söz konusu suçlanan gazetecilerin suç işlediğinin sabit olmadığını bu nedenle beraat kararı verdi.

Mahkeme ayrıca gazetecilere 5 yıldır verilmeyen dijital materyallerinin de verilmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Özgür Gündem gazetesi İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 16 Ağustos 2016’da kapatıldı. Gazetenin Taksim’de bulunan binasına yapılan baskında aralarında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ve Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya’nın da bulunduğu 24 gazeteci gözaltına alındı. Kaya ve Kızılkaya çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 22 gazeteci serbest bırakıldı. Kaya 5 ay, Kızılkaya ise 16 ay sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Mahkeme kararıyla kapatılan gazete ise 29 Eylül 2016’da çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile tekrar kapatıldı. Serbest bırakılana gazeteciler hakkında açılan davada, gözaltı esnasında el konulan haber materyallerinin kayıp olduğu öğrenildi.

Polisin el koyduğu ve kayıp olan materyaller hakkında mahkeme, “kayıp olduğu için sahiplerine verilemeyecek” şeklinde karar vermişti. Ardından ise dava avukatları, söz konusu baskına ilişkin CD kayıtlarının olduğunu ve davaya sunulmasını istedi. Ancak bugüne kadar görülen duruşmalarda polisin iddiasını doğrulayacak bir kanıt olmamasına rağmen iddia makamının sunduğu mütalaasında ceza talebinde bulundu.