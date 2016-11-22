KHK ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği, çocuk evliliklerini raporlaştırmıştı

AKP’nin büyük tepki çeken ‘cinsel istismar’ yasa teklifinin akıbeti konusunda TBMM Genel Kurulu’nun yarın yapılacak oylamasını gözler çevrildi. KHK ile bir süre önce faaliyetleri durdurulan Gündem Çocuk Derneği'nin 2014 ve 2015 yılında belirlediği rakamlara göre intihar eden 66 çocuktan 8’i çocuk yaşta evlendirilmiş. Alile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan'ın CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ya verdiği yanıta göre, 2010-2015 arasında çocuk yaşta evlendirilen evlendirilen kız sayısı 232 bin 313.

Gündem Çocuk ‘Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı 2014 Raporu'nda ilk kez ayrı bir başlık halinde 'Çocuk Evlilikleri'ne yer vermişti. Raporda belirlenen rakamlara göre 23 çocuk intiharı ve 4 çocuk gelin intiharına dikkat çekildi. 'Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı 2015’ Raporunda çocuk intiharının 23’den 35’e yükseldiği ve bunlardan 4’ünün yine belirlenen rakamlara göre çocuk gelin olduğu vurgulandı.

Çocuk intiharları raporlara şöyle yansıdı:

Samsun Tekkeköy'de tartışma sonucunda eşi tarafından vurulan 17 yaşındaki B.B yaşamını yitirdi.

17 yaşında görücü usulü zihinsel engelli bir gençle evlendirildi. Kayınpederinden şiddet gördüğü öne sürülen kız, baba evinde ölü bulundu.

Muş Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak getirilen evli ve henüz 17 yaşında olan K.D eşinin ailesi tarafından katledilen Kader'in, 8 yaşındaki bir çocuğun eline verilen silahla öldürüldü. Olaya ilişkin bir tutuklama ve gözaltı olmazken, Kader'in daha önce "Ne olur beni bunlardan kurtarın" dediği belirtildi.

Niğde merkeze bağlı Çınarlı Köyü'nde oturan fırıncı 17 yaşındaki İ.A. ile resmi nikahsız evlendirilen 13 yaşındaki H. Ü, odasında göğsünden tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Hakkâri’de 14 yaşındayken zorla evlendirilen K.Ç intihar sonucunda yaşamını yitirdi.

Siirt’ in Pervari ilçesinde 14 yaşındaki çocuk gelin K.E hamile kalması nedeniyle çocuğunu düşürdüğü için evinde silahla vurularak hayatını kaybetti.

Niğde Elmalı köyünde 4 ay önce 23 yaşındaki İ.A. ile evlendirilen 13 yaşındaki çocuk gelin H.Ü evlendirildiği kişinni babasının evinde tabanca ile kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde, 3 ay önce imam nikahı ile evlendirilen 15 yaşındaki Y.A av tüfeğiyle intihar ettiği iddia edildi.

Adıyaman Besni'de intihar ettiği öne sürülen 16 yaşındaki çocuk gelin Fatma K.'nın Cerit mahallesindeki ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

2010-2015 arasında evlendirilen çocuk gelin sayısı 232 bin 313

Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun görevinden ayrılmadan önce geçtiğimiz Nisan ayında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun önergesine verdiği yanıtta, 2010-2015 arasında 16-17 yaşında çocuk gelin sayısının 232.313 olduğunu söyledi. Resmi rakamlara göre, 2010 yılında 16-17 yaş arasında 45 bin 738, 2011’de 42 bin 700, 2012’de 40.428, 2013’de 37.481, 2014’de 34.629 ve 2015 yalında 31.337 çocuk evleniyor.