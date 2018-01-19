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KHK ile kapatılan 6 sendikaya operasyon; 68 gözaltı kararı

Polis eş zamanlı 11 ilde operasyon başlattı

19 Ocak 2018 13:47

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'FETÖ' kontrolünde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı 6 sendikada yöneticilik yapan 68 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 11 ilde operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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