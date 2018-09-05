KHK ile işinden atılmıştı; oturma eylemi yapan akademisyen Alev Şahin'in fotoğraf sergisine para cezası!

KHK ile işinden atılınca Düzce’de oturma eylemi başlatan mimar Alev Şahin’in “Faşizme karşı bir çizik de siz atın” çağrısıyla gerçekleştirdiği sergiye, zabıta “kaldırımı işgal ettiği” gerekçesiyle para cezası kesti. Şahin, “Sergide kaldırıma değen bir şey yok, yani kaldırımı işgal etmiyorum. Ben ekmek kavgası diyerek yola çıktım. Bu yoldan dönmeyeceğim” dedi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre

KHK ile 6 yıldır çalıştığı işinden edilmesinin ardından, bir yılı aşkın süredir oturma eylemi yapan mimar Alev Şahin’e Düzce’deki direnişinin 350.günü için ‘faşizme karşı bir çizikte siz atın’ çağrısıyla gerçekleştirdiği sergide ‘Kaldırımı işgal ettiği’ gerekçesiyle para cezası verildi. Şahin, “Sergide kaldırıma değen bir şey yok, yani kaldırımı işgal etmiyorum. Sağımda solumda esnaf ve kafeler var. Sandalyelerin dışarda olduğunu ve kaldırım işgalinin böyle olacağını söyledim. Başka birşey dese tutar bir yanı olacaktı ama kaldırım işgalinin tutar bir yanı yok. Ben ekmek kavgası diyerek yola çıktım. Bu yoldan dönmeyeceğim. Ya işimi geri verecekler ya işimi geri verecekler” diye konuştu.

"Rahatsız olmuş"

Haftanın 4 günü Düzce’de 3 günü ise Ankara Yüksel caddesinde eylem yapan Mimar Alev Şahin yurt içinde ve yurtdışında gelen karaktür ve resimlerden oluşan bir sergigerçekleştirdiğini belirterek araçların girmemesi için konulan dubaların üzerine 3 metrelik çıta yerleştirerek aralarına kırmızı kurdele gerdiğini söyledi. Şahin kırmızı kurdelelere mandalla resim ve karikatürleri astığını belirterek, “Hem şık oldu hem de sokakta bir sergi tasarımı yaratmış oldum. İkiye doğru sergi açılışını yaptık yoğun bir ilgi oldu. Çiçekle gelenler oldu. Saat 16.30 gibi zabıta geldi ceza yazdı. Ramazanda 100 kişi burada iftar yaptı. Onlara niye ceza kesilmedi. Niçin bugün böyle bir tavır gerçekleştiriliyor diye sordum. Belediyenin değil kensinin rahatsızlık duyduğunu söyledi. Bu kaldırıma lüks araçlar park edildiğinde kimsenin ceza kestiğini görmedim. Cezadan sonra yanıma halktan insanlar birikti ‘kaldırım öyle değil böyle işgal edilir’ diyerek akşam yaptığım açıklamaya katıldı” ifadelerini kullandı.

"Yıldıramazlar"

Şahin konuşmasına şöyle devam etti: “Sergimiz çok güzel oldu. İlgi gördü. İktidar zaten böyle şeylerden rahatsız oluyor. Bireysel bir eylemin halklaşmasından korkuyor. Zabıtanın kendisinin rahatsız olup ceza kestiğini düşünmüyorum. Talimatla olduğunu düşünüyorum. Bundan çıkar sağlayan esnafa değil de işini kaybetmiş bir emekçiye ceza kesenler emek düşmanıdır. Korksunlar, halklaştı direnişimiz. İyi, güzele ve doğruya düşmanlar. Burada yer sofrasıda kursak, piknikte yapsak kalabalık oluyoruz. Direnişim halklaştı. Gözaltılarla, para cezalarıyla beni yıldıramazlar. Ben ekmek kavgası diyerek yola çıktım. Bu yoldan dönmeyeceğim. Ya işimi geri verecekler ya işimi geri verecekler.”