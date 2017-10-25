KHK ile işinden atılan Mimar Alev Şahin saldırıya uğradı

Olağanüstü Hal'de (OHAL) çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) işinden atılan, ardından işini geri alabilmek için Düzce’de 178 gündür oturma eylem yapan Alev Şahin, 23 Ekim Pazartesi günü yaptığı konuşma esnasında saldırıya uğradı. Polisin de o sırada olay yerinde bulunduğunu ifade eden Şahin, polisin "etrafta dolaştığını ve saldırgana hiçbir müdahalede bulunmadığını" öne sürdü.

Düzce’de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde görev yaparken KHK ile işten çıkarılan mimar Alev Şahin, oturma eyleminin 176. gününde konuşma yaparken saldırıya uğradı. Cumhuriyet'te yer alan ahbere göre Şahin, “Saldırganın kendi çevresindekiler uzaklaştırmamıza yardımcı olurken etrafta dolaşan polisin saldırgana hiçbir müdahalede bulunmadığını fark ettim. Etrafta olup beni dinleyen, sesime kulak veren halkın bana alkışlarıyla destek olduğunu görmek ise tarifsiz bir duyguydu. Başörtülü kadınlar, emekli amcalar, gençler konuşmamı bitirince ‘vazgeçmeyin’ diyerek desteklerini sürdürdü. Elbette iş, ekmek mücadelemden ve Nuriye, Semih demekten vazgeçmeyeceğim” diye konuştu.

Saldırganın, konuşmasında geçen ‘devrimci’ kelimesinden rahatsız olduğunu söyleyen Şahin, “Karşımdaki kişi ‘ne ayaksınız’ diyerek eylemime ait dövizin asılı olduğu panoya elini uzatınca niyetinin provokasyon olduğunu anladım. Hemen bana destek olanlarla birlikte onu uzaklaştırmaya çalıştık. Sayıca ondan fazlaydık ve istesek ağır fiziki zararlar da verebilirdik ancak tüm saldırganlığına rağmen devrimci adalet terazimizden şaşmadık ve iterek uzaklaştırdık” ifadesini kullandı.

Eylem süresince sözlü sataşmaların olduğuna değinen Şahin şöyle devam etti: “Araçlarının içinden ya da bisikletle geçerken eylemime laf atıp gitmişlerdi. Önceki günkü saldırıda ise ilk kez biri bu kadar yaklaşmaya ve saldırmaya cesaret edebildi. Bu cesareti ona müdahale etmeyen polisten ve arkasına alıp güvendiği kaynaklardan olduğu çok açık. AKP’nin zulmüne de faşist saldırılara da teslim olmadım, olmayacağım. Bugün 177. günüm. Yine ilk günkü umut ve cesaretle direniş alanımda olacağım.”