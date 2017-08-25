KHK ile ilçe olan beldelerde büyük sevinç

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı. İki yeni ilçede büyük sevinç var. Sultanhanı'nda konvoy oluşturuldu, kervansaray önünde toplanan kalabalık kurban kesip şükür namazı kıldı. Belediye Başkanı da davul zurnalarla karşılanıp omuzlara alındı.

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

Kemalpaşa ilçesinin önemi

Türkiye’nin Kafkaslara açılan kapısı Sarp Sınırı’na en yakın yerleşim yeri Artvin’in Hopa İlçesi’ndeki 5 bin nüfuslu Kemalpaşa. Sarp'a yakınlığı nedeniyle Kemalpaşa'da ticari faaliyetler de yoğun şekilde sürüyor. Kemalpaşa uzun süredir ilçe olma mücadelesi veriyordu.

Kemalpaşa bir anlamda Karadeniz'in Laleli'si. Sarp Sınır Kapısı'ndan dolayı gün içinde giriş-çıkışlar çok fazla oluyor, nüfus 10 bini buluyor. Yeni ilçede tekstil hareketli, yaklaşık 500 mağaza var. Kemalpaşa deniz ve dağ turizmine de uygun.

İlçenin nüfusu ise yazın memleketine gelenlerle birlikte daha da artıyor.

Sultanhanı'da büyük sevinç

Bugün yayınlanan KHK ile Aksaray'ın 8. ilçesi olan Sultanhanı'ndaki vatandaşlar, kararı sevinçle karşıladı. Aksaray-Konya karayolunun 35. kilometresinde Belediye Başkanı Fahri Solak'ı davul zurna eşliğinde karşılayan vatandaşlar, burada Solak'ı omuzlara aldı.

Daha sonra yüzlerce araçtan oluşan konvoy ile Sultanhanı ilçesine gelen Solak ve beraberindekiler ilçenin sembolü olan Sultanhanı Kervansarayı önünde toplandı. Burada kurban keserek, tekbirler getiren vatandaşlar daha sonra hanın arkasında şükür namazı kıldı, dua etti.

Tuz gözü depolama tesisi ve en büyük kervansaray

Solak, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Dualarımız sonunda kabul oldu. Burada dünyanın en büyük kervansarayı var. Ayrıca Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi burada mevcut. Sultanhanı, nüfusu 10 binin üzerinde olan bir ilçe. Cumhurbaşkanımız bunu bize bahşetti. Allah ondan razı olsun. 3 yıldan beri bunun mücadelesini veriyorduk. Halkımız yıllardır bu günü bekliyordu. Allah herkesten razı olsun."

Yeni ilçenin sakinlerinden Murat Demirhan ise yıllardır bu günü beklediklerini vurgulayarak, "Önce Allah'ın izni ile daha sonra Cumhurbaşkanımız ve belediye başkanımız sayesinde bugün bu kararın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası kalabalık bir nüfusa sahip. Beldelik bize yakışmıyordu ama beklenen hasret bugün sona erdi" dedi.