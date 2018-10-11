KHK ile ihraç edilmiş olan 10 vekil, Meclis'ten mağduriyetlere destek istedi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kanun Hükmünde KararnameLER (KHK) ile ihraç edilen Saadet Partisi, CHP ve partisinin milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği ortak basın toplantısında, 587 milletvekiline gönderilen mektubu açıkladı. Gergerlioğlu, olağanüstü halin (OHAL) ardından KHK'ların çıkarıldığını ve büyük mağduriyetlerin yaşandığına dikkat çekti ve kendilerinin de aralarında bulunduğu 134 bin 207 kişinin pasaportlarına el konularak, kamudan ihraç edildiğini anlattı.

KHK'lıların Meclis'ten sorunlarına çözüm beklediğini anlatan Gergerlioğlu, "Hakkında soruşturma hiç açılmayanlar, mahkemelerden veya savcılıktan takipsizlik veya beraat alan bütün KHK'liler işlerine hemen iade edilmelidir. Mağdur olan yurttaşlara maddi ve manevi hak iadesi yapılmalıdır" dedi.

Basın toplantısında yer alan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, "32 KHK söz konusudur. Onların çok büyük bir kısmı anayasaya aykırıdır. Aynı şekilde ikinci adımda, uygulamalar ise o anayasa aykırılığını saptadığımız KHK'lere bile aykırıdır" derken, Saadet Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, "Bir bakıyorsunuz 28 Şubat'ta, TSK tarafından brifinglenen yargı bugün Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından brifingleniyor. Olayı bu sistem içinde düşünürsek, işte 15 Temmuz'un bahane edilerek Türkiye'de çok kökten bir muhalif temizleme harekatına giriştiğini gözleriz" açıklamasını yaptı.

KHK'lıların büyük bir çoğunluğunun ortada bir suç olmadığı ve suçlu olmadıkları gerekçesiyle af istemediklerini belirterek, “Nasıl olursa olsun bu sarmalın içinden çıkmak istiyor. Bizim burada önerdiğimiz şey af değil" diye konuştu.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan da OHAL'in ardından çıkarılan KHK'lar ile on binlerce kadının kamudan ihraç edildiğini, kadın kurumlarının kapatıldığını ve KHK'ler ile ihraç edilen 134 bin 207 kişinin yaklaşık yüzde 27'sinin kadın olduğunu kaydetti.

KHK mağduru 10 vekilden kalan 587 milletvekiline gönderilin mektup şöyle.

Değerli milletvekili,

OHAL Döneminde bir gece yarısında yayınlanan 32 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile neyle suçlandıklarını bile bilmeden bizim de arasında bulunduğumuz 134.207 kişi pasaportlarına el konularak kamudan ihraç edildi. Haksız şekilde işlerinden olan toplumsal hayatta sorun yaşayan KHK’lıların Türkiye Büyük Millet Meclisinden kendileriyle ilgili aşağıda sıraladığımız sorunlarına çözümler beklemektedirler.

1.Hakkında soruşturma hiç açılmayanlar, mahkemelerden veya savcılıktan takipsizlik veya beraat alan bütün KHKlılar işlerine hemen iade edilmelidir.

2.Mağdur olan yurttaşlara maddi ve manevi hak iadesi yapılmalıdır.

3.OHAL komisyonu hukuki bir değerlendirme yapmaktan ziyade ihlalleri araştıran bir kurum durumundadır. Bu sebeple bir an önce Mecliste uzlaşı ile bir çözüm geliştirilmeli ve OHAL Komisyonunun yoğunluğu azaltılmalı hatta komisyon tamamen kaldırılmalıdır.

4.Hakkında soruşturma hiç açılmayan, takipsizlik veya beraat alan KHK’lılara OHAL komisyonunda ret cevabı verilmektedir. OHAL Komisyonu Mahkemelerin verdiği kararların üstünde hukuki bir merci konumuna gelmiştir. Komisyon kriterlerinin hukuki değil, keyfi olduğu algısı bulunmaktadır. Ne yazık ki bir çok cevapta başka kişilerin bilgileri cevap olarak gönderilmekte olduğu ve sıklıkla kararlarda karışıklık yapıldığı görülmektedir.

5.Kamudan ihraç olan eğitimcilerin özel sektördeki eğitim kurumlarında çalışmalarının önüne geçilmektedir. Bir an önce hakkında soruşturma hiç açılmayan, takipsizlik veya beraat alan KHK’lılar özel eğitim kurumlarında da çalışabilmelidir.

6.KPSS sınavlarında yakını KHK’ lı olanlara yazılı sınavda yüksek not alsa da mülakatta düşük not verildiği şikayetleri çok yoğun olarak tarafımıza iletilmektedir. Suçun şahsiliğini yok sayan bu uygulama kaldırılmalı ve bütün mülakatların daha şeffaf olması sağlanmalıdır.

7.KHKlılara ve yakınlarına pasaport yasağı devam etmektedir. OHAL bitimiyle KHKlı eş ve çocuklarına yapılan tahditlerin kaldırıldığı açıklaması İçişleri Bakanlığı tarafından yapılsa da halen tahditin devam ettiğine dair çok sayıda şikayetler vardır. Binlerce bilim insanı yurt dışındaki üniversitelerden çağrıldığı halde tahdit sebebiyle gidememektedir. Biz Milletvekillerinin bile devam eden Pasaport tahditlerinin kaldırılması için derhal Meclisin sorumluluk alması gerekmektedir.

8.KHK’ lı öğrenciler pasaportları iptal edildiği için yurt dışındaki eğitimlerine devam edememektedirler. KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin aynı üniversitede başka bölüme öğrenci olarak kaydı yapılmamaktadır. Asistan olup ihraç olan hekimler de kazanılmış hak olan asistanlık eğimine devam edememektedir. Eğitim hakkının önündeki bu engeller derhal kaldırılmalıdır.

9.Binlerce dernek ve vakıf KHK ile kapatılmıştır. Ülkedeki demokrasinin temel taşlarından olan Sivil Toplum Kuruluşlarına insanlar artık üye olmaktan kaçınılır hale gelmişlerdir. Sivil Toplumu güçlendirecek ve kapatılmalarını zorlaştıracak yasa çalışmaları yapılmalıdır.

10.KHK’lar ile 6 haber ajansı 24 radyo 70 gazete 20 dergi 29 yayınevi kapatılmış mallarına el konulmuş çalışanları işsiz bırakılmıştır.

11.Devletin güvence verdiği banka Bank Asya’ya para yatırdığı için ihraç edilenler ve bankadaki parası bloke olanlar bulunmaktadır. Bu insanların mağduriyetleri giderilmeli kanunda belirtilmeyen bir şeyin suç olamayacağı Meclis tarafından ilan edilmelidir.

12.Devletin resmi sendikasına üye olduğu için ihraç edilenler, yıllarca bakanlar kurulu tarafından vergi muafiyeti getirilen derneklere para yatıranlar ve içeriğine bile bakılmadan iletişim için telefonuna uygulama indirenler işlerinden edilmiştir. Bu kişilerin suç olmayan eylemlerinden dolayı oluşan bütün yaptırımlar sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmalıdır.

13.KHKlılara sosyal yardımlaşma ve dayanışma yardımları verilmediği şikayetleri tarafımıza iletilmektedir. Ne yazık ki ihraç olan ve evlerine artık gelir getiremeyen KHK’lılar sosyal devletin gereği olan yardımlardan yararlanamamaktadır.

14.KHKlı lisans mezunları ayrımcı bir uygulama ile askerliklerini uzun dönem yapma zorunluluğu ile karşı karşıyadırlar. Bu ayrımcı uygulama derhal kaldırılmalıdır.

15.KHKlılar işyeri hekimliği ve iş güvenliği sınavlarını kazandıkları halde bazılarının belgeleri halen verilmemektedir. Bu konuda büyük mağduriyetler yaşanmaktadır.

16.İhraç Doktorlar özel sektörde çalışma imkanı bulabiliyorken KHKlı hukukçulara avukatlık stajı yaptırılmamakta ve avukatlık ruhsatları verilmemektedir.

17.Pek çok değerli akademisyenin makaleleri bilimsel dergilerden çıkartılmaktadır. Bilime büyük bir darbe vuran bu uygulamanın kaldırılması gerekmektedir.

18.OHAL döneminde ve sonrasında güvenlik soruşturmaları yeni bir cezalandırma yöntemine dönüşmüştür. Mağdur edilen Tıp öğrencileri, TUS kazananlar, öğretmenler, belediye çalışanları, vd. bütün memuriyet alımları bu süreçten etkilenmiştir. Kişilerin adli sicil kayıtları tertemiz olmasına ragmen kimin dediği belli olmayan şeffaflıktan uzak değerlendirmeler ile yurttaşlar genç yaşta mağdur edilmektedir.

19.KHK’lılar hakettikleri halde emekli olamamakta veya emekli olsalar da emeklilik ikramiyelerini alamamaktadırlar. Tutuklu KHK’ lıların emekli edilmediği konusunda şikayetler tarafımıza iletilmektedir. Bu haksızlığın bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

20.3568 Sayılı Kanuna aykırı şekilde Maliye'den ihraç olanları Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Sınavına ve Yeminli Mali Müşavirler Sınavına alınmamaktadır. TÜRMOB konuyu sorduğunu ve halen cevap alamadığını belirtmektedir.

21.KHK’ lı Fizyoterapistler bir süre rehabilitasyon merkezlerinde çalışabiliyordu ancak Milli Eğitimin sonradan kurumlara talimat gönderdiği ve KHK’lılara artık bu kurumlarda çalıştırmayacaksınız denildiği tarafımıza iletilmektedir.

22.Yapı Denetim Genel Müdürlüğü ihraç edilen mühendislere özel sektördeki inşaatlarda yapı denetim firmalarında kontrol elemanı ya da denetçi belgesi vermemektedir.

23.Askeri okullar kapatılarak öğrenciler okuldan atılıp mağdur edilmiş Polis memurları özel güvenlik bile yapılmayıp işsiz bırakılmış Pilot olarak çalışırken ihraç edilenler özel sektörde de çalıştırılmamıştır.

24.KHK’lılara gemi adamlığı belgesi verilmemektedir bu durum pek çok insanı mağdur etmektedir.

25.Belediyelerde taşerona iş vaadiyle pek çok işçi güvenlik soruşturması sebep gösterilerek işten çıkarılmış belediyelerdeki Kadın Müdürlükleri kapatılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde her bir üyenin bahsettiğimiz sorunların çözüm aranması sürecini sahiplenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sadece bizim değil toplumun tamamının sorunu olduğunu düşündüğümüz bu sorunların çözümünde siz değerli milletvekillerimizin desteğini rica ediyoruz.