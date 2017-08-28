T24 LogoT24 Logo
Gündem

KHK ile ihraç edilmelerinin ardından görevine iade edilen 264 öğretmene zorunlu yer değişikliği

Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi yer değiştirmelere "Açığa aldınız, ihraç ettiniz, tutukladınız. Yetmedi şimdi de sürgün ediyorsunuz. Yılmayacağız!" diyerek tepki gösterdi

28 Ağustos 2017 20:16

Diyarbakır'da, daha önce haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle açığa alınıp görevlerine iade edilen öğretmenlerden 264'ünün zorunlu yer değişikliği nedeniyle il dışına gönderildiği belirtildi. Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi sosyal medya hesabında, "Açığa aldınız, ihraç ettiniz, tutukladınız. Yetmedi şimdi de sürgün ediyorsunuz. Yılmayacağız! Direneceğiz! ve Kazanacağız" diye tepki gösterdi. 

Diyarbakır'da KHK kapsamında daha önce açığa alınan yaklaşık 4 bin 400 öğretmenden 180'i mezlekten ihraç edildi, diğerleri ise görevlerine iade edildi. Görevlerine iade edilen ve haklarında soruşturma sürdüğü belirtilen Eğitim-sen üyesi 264 öğretmenin ise bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zorunlu yer değişikliği nedeniyle il dışına gönderildiği belirtildi.

Söz konusu kararın öğretmenlere tebliğ edilmeye başlandığı kaydedilirken, Eğitim- Sen Diyarbakır Şubesi yaşananlara tepkiyi sosyal medya hesabından gösterdi.

Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi sosyal medya hesabından, "Açığa aldınız, ihraç ettiniz, tutukladınız. Yetmedi şimdi de sürgün ediyorsunuz. Yılmayacağız! Direneceğiz! ve Kazanacağız" mesajını paylaştı.

 

ETİKETLER

eğitim senöğretmendiyarbakır khkgöreve iade

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24