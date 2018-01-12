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KHK ile ihraç edilip 5 yıl hapis cezası alan komutan aklandı, yerine atanan FETÖ'cü çıktı

Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilal Güvenir, 2016 yılında yayımlanan KHK ile ordudan ihraç edilmişti

Albay Bilal Güvenir (solda) ve Yılmaz Özdemir...

12 Ocak 2018 21:27

15 Temmuz darbe girişiminin 22 Kasım 2016 yılında yayımlanan kanun hükmünde kararname ile ordudan ihraç edilen Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilal Güvenir, bugün yayımlanan 697 sayılı yeni bir KHK ile görevine iade edildi. Güvenir'in görevden alınmasının ardından yerine atanan  Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı  tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturma kapsamında 22 Aralık'ta gözaltına alınmış, ve 'FETÖ'cü olduğunu itiraf etmişti. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Düzce İl Jandarma eski Komutanı Albay Güvenir, 22 Kasım 2016 tarihinde, Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile meslekten ihraç edilmiş, Düzce 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.  Tutuklu bulunan albay Güvenir, cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak, adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye edilmişti. 

Albay Güvenir, bugün yayımlanan 697 sayılı KHK ile görevine iade edildi.

FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki “mahrem yapılanması”na ilişkin yürütülen soruşturmada  Güvenir'in yerine gelen Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir  FETÖ'cü çıkmış ve bunu itiraf etmişti. 

Darbe girişiminden sonra  bile örgüt faaliyetlerine katılmışlar

“Mahrem Yapılanma”daki sivil imamların ankesörlü telefonla FETÖ’cü subaylarla kurdukları irtibatları üzerinden kimlikleri deşifre edilmiş, bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22 Aralık’ta FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki “mahrem yapılanmaya” yönelik düğmeye basılmıştı. Ankara merkezli 9 ilde başlatılan eş zamanlı operasyon kapsamında 7’si Albay, 9’u Yarbay rütbesinde 16 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. Emniyette 2 hafta yapılan çapraz sorgu sonucunda şüphelilerden Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Şırnak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ferhat Karabulut, Tabip Albay Gürkan Mert ve Yarbay Yaşar Kalkan “Etkin Pişmanlık Yasası” kapsamında itirafçı oldu.

Şüphelilerin itiraflarında, FETÖ’de yer aldıklarını 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında dahi örgütsel faaliyetlerini devam ettirdiklerini anlattığı öğrenildi.

 

 

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Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilal GüvenirKıdemli Albay Yılmaz ÖzdemirKHKiade

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