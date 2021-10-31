KHK ile ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Savaş Karabulut göreve iade edildi

İstanbul Üniversitesi'ndeki işinden KHK ile ihraç edilen Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç. Savaş Karabulut, göreve iade edildi. Karabulut, "İade edildiğime sevinemedim. Bildiriyi imzalayan hocalarımız iade edilmedi" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özçelik’in haberine göre, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Mühendislik Fakültesi’ndeki görevinden 29 Ekim 2016 günü OHAL KHK’sı ile ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Savaş Karabulut, kuru fasulye ve nohut satarak geçimini sağlıyordu. Yanından ayrılmayan köpeği Alberta ile ürün siparişini kendisi teslim ediyordu.

Karabulut şu ifadeleri kullandı:

“Barış Akademisyenleri olarak toplumda bilinen ve aynı üniversitede beraber ‘iş güvencesi, demokratik üniversite’ mücadelesi verip, ‘tarikatların, cemaatlerin’ üniversitelerde kadrolaşmasını engelleyen yoldaşlarım iade edilmeden asla ama asla içim huzur ile dolmayacak.

Bizi 683 sayılı KHK ile ‘İstanbul, Ankara, İzmir illeri dışında, 2006 sonrası açılmış olan ve kendi kurumumuz dışındaki’ üniversiteleri tercih etmemiz isteniyor. Eğitim-Sen yönetimiyle görüştüm ve dava açacağım. Hiçbir alt yapısı olmayan birçok üniversitede bilimsel bilgi üretmemiz bekliyorlar. Bizler, bu memleketin yurtseverleri, memleket sevdalıları öyle ‘milliyetçilik, vatanseverlik’ nutuklarıyla değil, her karış toprağına sevdalı olduğumuz için çalışırız ancak hakkımızı da söke söke alırız"