KHK ile ihraç edilen Prof. Kaboğlu: Veremeyeceğimiz hesap yok, hodri meydan!

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl uygulamasının 686 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) ihraç edilen Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Sorumluysak biz hesap vermeye hazırız. Şu andan itibaren veremeyeceğimiz hesap yoktur. İşte hodri meydan" dedi.

Kaboğlu bugün (14 Şubat 2017) Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’ne gelerek odasından özel eşyalarını aldı. Yaklaşık 1,5 saat üniversite binasında kalan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu öğrencileri ve meslektaşlarıyla vedalaştıktan sonra kampüs girişinde açıklama yaptı. Açıklama sırasında Kaboğlu’nu öğrencileri yalnız bırakmadı.

“Bugün burada bu şekilde bir görüntüyü hiçbirimiz vermek istemezdi. Ama bu görüntünün nedeni biz değiliz” diyen Kaboğlu, “Türkiye 15 Temmuz gecesi bir darbe girişimi yaşadı. 15 Temmuz gecesi çok şükür darbe bastırıldı. Fakat 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin nedeni üniversiteler, bilim, bilim ve araştırma özgürlüğü, anayasa da değildir. Ama tam tersine belki de hukuk ve liyakat ilkelerine uyulmamış olmasıdır” diye konuştu.

Kaboğlu , “Olağanüstü Hal’in konusu, nedeni, amacı ile hiçbir ilgisi olmayan uygulamalara gidildi. Ve bu da OHAL Kanun Hükmünde Kararname adı verilen işlemlerle yapılmak istendi. Burada Anayasa’nın 120. maddesi çerçevesinde ilan edilen Olağanüstü Hal ve 121. maddesinden hareketle kullanılan bir Kanun Hükmünde Kararname söz konusu. Fakat bunların herhangi bir biçimde 15 Temmuz gecesiyle ilgili olmadığı ilerleyen haftalarda ve aylarda ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimize saydam olmayı öğrettik"

İhraçların hukuk dışı olduğunu söyleyen Kaboğlu, “Ben ve meslektaşlarım bilim yapıyoruz. Bilim; barış ve özgürlük ortamında yapılır. Barış ve özgürlük için yapılır. Bugüne kadar bunu yaptık. Bütün yazılarımız, konuşmalarımız tıpkı burada olduğu gibi saydamdır, açıktır. Derslerimizde hep bilimi yaptık. Öğrencilerimize eleştirel düşünceyi ve saydam olmalarını öğrettik. Olaylara çok yönlü bakmaları gerektiğini öğrettik. Ama gelin görün ki 7 Şubat akşamı yayınlanan KHK, bizim öğrettiğimiz bütün bilgileri sıfırlayan sonuca sahip” dedi. Kaboğlu son olarak, “Sorumluysak biz hesap vermeye hazırız. Şu andan itibaren veremeyeceğimiz hesap yoktur. İşte hodri meydan. Hukuk önünde, mahkemeler önünde, ulusal ve uluslararası alanda açığız; alnımız açıktır. Biz hukuku, insan haklarını, bilimi, barışı ve eleştirel düşünceyi savunmaktan başka bir şey yapmadık” ifadesini kullandı.

İbrahim Kaboğlu açıklamasının ardından öğrenci ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde bir taksiye binerek üniversiteden ayrıldı.