KHK ile ihraç edilen öğretmen Nazife Onay tutuklandı

KHK ile ihraç edildikten sonra 7 aydır İstanbul ve Ankara Yüksel Caddesi’nde "İşimi istiyorum" eylemi yapan öğretmen Nazife Onay, bugün tutuklandı. Onay, daha önce bir kez tutuklanıp tahliye edilmiş, bir kez de ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

Bianet’in haberine göre; avukat Duygu Demirel, Onay hakkında Yüksel Caddesi eylemleri gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla açılan davanın sürdüğünü söyledi. Demirel, “Bu davanın ilk duruşmasında tahliye oldu ama hapishaneden çıkarken yine gözaltına alınıp Ankara’dan İstanbul’a götürüldü. 12 gündür İstanbul’da gözaltındaydı” dedi.

Ne olmuştu?

Nazife Onay, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki çıkarılan KHK ile 7 Şubat 2017’de öğretmenlik yaptığı Çağlayan Zuhal Ortaokulu’ndan ihraç edilmişti. İhracının ardından 6 Mart’ta İstanbul Şişli’deki Cevahir AVM önünde "İşimi geri istiyorum" eylemi yapmaya başlayan Onay, birçok kez gözaltına alınmıştı. Daha sonra Ankara Yüksel Caddesi’ndeki “İşimi istiyorum” eylemlerine katılan Onay, 6 Temmuz’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Onay, kararı tanımadığını, eyleme devam edeceğini açıklamıştı. Ev hapsi kararına uymadığı gerekçesiyle Ankara Kızılay’da sokakta yürürken gözaltına alınan Onay, 9 Ağustos’ta yine tutuklanmış, 19 Ekim’de görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti. Sincan Cezaevi’nden çıkarken hapishane kapısında tekrar gözaltına alınan Onay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

12 gündür İstanbul’da gözaltında olan Onay, bugün tutuklandı.