KHK ile ihraç edilen öğretmen inşaatta çalışırken yaşamını yitirdi

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen Bünyamin Aydoğan, inşaatta çalışırken su borusunun üzerine düşmesiyle yaşamını yitirdi.
CNN Türk'ten alınan habere göre Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'nde sulama suyu hattının döşenmesi sırasında vincin taşıdığı borunun üzerine düştüğü Bünyamin Aydoğan yaşamını yitirdi. Aydoğan'ın Kanun Hükmünde KHK ile öğretmenlikten ihraç edildiği belirtildi.
Olay, akşam saatlerinde Afşin'e bağlı Anzorey Mahallesi'nde meydana geldi. Adatepe Barajı'nın sulama suyu hattının döşenmesi sırasında vinçle havaya kaldırılan boru, 39 yaşındaki Bünyamin Aydoğan'ın üzerine düştü. Dev borunun altında kalan Aydoğan yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Tanır Mahallesi'nde öğretmenlik yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen Bünyamin Aydoğan'ın yaklaşık 20 gün önce işe girdiği belirtildi.
Aydoğan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.