KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 25 gündür açlık grevinde

OHAL kararnameleriyle ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen, öğretmen Semih Özakça ile Acun Karadağ’ın Yüksel Caddesi’nde başladıkları eylem 145 gündür sürüyor. Bugüne kadar Nuriye Gülmen 26 kez, Semih Özakça 15 kez, Acun Karadağ ise 10 kez gözaltına alındı. Gülmen ve Özakça 25 gün önce açlık grevine başladı. Eylemlerini sürdürdükleri İnsan Hakları Anıtı’nın etrafı ziyaretçilerin getirdiği çiçeklerle rengarenk.

Evrensel’de yer alan habere göre, Semih Özakça, “Burada işimiz ve ekmeğimiz için adalet arayışımız var. Bu nedenle açlık grevimizi bir feda olarak görüyorlar. Biz de bu yola insanlara umut olmak için çıktık. Biz işimizi, öğrencilerimizi gerçekten istiyoruz. Bu nedenle bir sonuç almak istiyoruz. Ekmeğini savunamayan hiçbir şeyini savunamaz. Ekmek insanın var olabilmesi için en asgari şeydir” dedi.

Nuriye Gülmen de sağlıklarının yerinde, motivasyonlarının yüksek olduğunu söyledi. Gülmen, açlık greviyle ilgili çeşitli tepkiler olduğunu ancak eleştiren veya destekleyen herkesin kendilerini ziyaret ettiğini belirterek, “Bu iktidara bir meydan okuma ve halka bir çağrı aynı zamanda. Bu çağrı karşılık buldu. Açlık grevine karşı çıkanlar ya da üzülenler oldu. Ancak buraya gelip bizlerle temas kuruyorlar. Bizim için üzülmeyin, gelin beraber bir şeyler yapalım” dedi.

Gülmen, “Herkesin yapabileceği bir şey var. Biz bunu yapabiliyoruz. Herkesin yapabileceği bir şey vardır. Süreç çok kötü deyip bir şey yapamayacağınızı düşünmeyin. Bedenimiz zarar görmeden işimize dönmek istiyoruz” diye konuştu.