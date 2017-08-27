T24 LogoT24 Logo
Gündem

KHK ile ihraç edilen hemşire intihar etti

Ali ÇEVİKBAŞ / ISPARTA, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile geçen yıl ihraç edilen hemşire 37 yaşındaki Sevgi Balcı, Isparta'da oturduğu evde kendini asarak intihar etti

27 Ağustos 2017 19:12

Ali ÇEVİKBAŞ / ISPARTA, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile geçen yıl ihraç edilen hemşire 37 yaşındaki Sevgi Balcı, Isparta\'da oturduğu evde kendini asarak intihar etti. Balcı\'nın cenazesi, eşinin memleketi Burdur\'da toprağa verildi.
Burdur Bucak İlçesi\'nde görev yapan biri 7 aylık 3 çocuk annesi hemşire Sevgi Balcı, FETÖ/PDY soruşması kapsamında 29 Ekim 2016\'da çıkarılan KHK ile meslekten ihraç edildi. İhraç kararının ardından Isparta merkez Çünür Mahallesi\'ne taşınan Sevgi Balcı, 15 Ağustos\'ta saat 19.30\'da evinde kendisini iple astı. Balcı\'yı asılı halde bulan yakınları hemen indirerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye götürülen Balcı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sevgi Balcı\'nın cenazesi eşinin memleketi Burdur\'un Bucak İlçesi Çavuşlar Mahallesi\'ndeki Hacı Sarılar Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
Sevgi Balcı\'nın devlet memuru olan eşi Halil İbrahim Balcı\'nın da KHK ile ihraç edildiği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AliISPARTA DHAFETÖPDYKanun Hükmünde Kararname KHKSevgi Balcı IspartaBalcıBurdurBurdur BucakSevgi Balcı FETÖPDYEkimKHKIspartaMahallesiSevgi BalcıAğustosHastaneyeMahallesi Hacı Sarılar MezarlığıHalil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24