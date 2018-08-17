KHK ile ihraç edilen eski Başbakanlık müşavirinden Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

KHK ile görevinden ihraç edilen eski Başbakanlık müşaviri Ali İhsan Sarıkoca, kendisine yönelik olarak söylediği "15 Temmuz darbe girişimi gecesi karakolda Adil Öksüz'le görüştü" açıklamasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla açtığı tazminat davasında Ali İhsan Sarıkoca , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti grup toplantısında yaptığı konuşma ile kendisine iftirada bulunarak kişilik haklarına saldırdığını iddia etti. Ali İhsan Sarıkoca dava dilekçesinde CHP grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında şunları söylediğini belirtti;

"Ortalık toz duman, bin başbakanlık müşaviri, Ali İhsan Sarıkoca. O gece karakola gidip Adil Öksüz ile görüşüyor. Kimsin sen kimsin ya? Niye o gece gidiyorsun. Kimse sokağa çıkmıyor ama sen başbakanlık müşavirisin istihbaratçı değilsin, polis değilsin, jandarma değilsin, komutan değilsin. Senin orada ne işin var? Gider ve Adil Öksüz ile görüşür. Kim buna izin veriyor? Nasıl izin veriyor? Ne görüşüyorlar orada? Bunlar karanlık noktalar"

Dilekçede Sarıkoca'nın darbe girişimi gecesi Adil Öksüz ile görüşmesi ise avukatı tarafından şöyle anlatıldı:

"Sarıkoca, karakolda bulunan polis arkadaşının vasıtasıyla karakola girmesi ve firari örgüt üyesi Adil Öksüz'e haddini bildirmesi de bunun gibi sıradan bir günde rastlanılmayacak olaylardan bir tanesidir. 15 Temmuz akşamının getirdiği elem ve hiddetle Adil Öksüz'e kendisini ve örgütü lanetleyen cümleler sarf edip ayrılmıştır"

20 bin lira manevi tazminat istedi

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun sözleri ile Ali İhsan Sarıkoca'nın darbe girişimini desteklediği, zemin hazırladığı suçlamasında bulunmasının iftira ve kişilik haklarına saldırı olduğu belirtilerek 20 bin TL manevi tazminat davası istendi.

Önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak davanın dilekçesinde, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasında yer alan deliller ile beraber Sarıkoca'nın tarlalarda kaçan darbecileri yakaladığı, Başbakanlık Teftiş Kurulu ve emniyet kriminal raporlarıyla da darbecilerle mücadelesini ispatladığı öne sürüldü.(DHA)