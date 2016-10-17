KHK ile ihraç edilen Eğitim Sen’li akademisyenin banka hesapları donduruldu!

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza attığı için hakkında soruşturma başlatılan ve OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile ihraç edilen Eğitim Sen üyesi Doç. Dr. Candan Badem'in banka hesapları da savcılık talimatı ile bloke edildi.

İleri'den Tuğba Özer'e açıklamada bulunan açıklamada bulunan Marksist akademisyen Candan Badem "Kredi kartı hesabım Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının bankalara yazısı ile bloke edilmişti. Şimdi banka hesabımın da bloke edildiğini öğrendim. Bu sabah bankaya gittiğimde savcılıktan gelen yazıdan dolayı hesabımın bloke olduğunu ve hiçbir işlem yapamayacağımı öğrendim" diye konuştu.

Badem, konuya ilişkin olarak Twitter’dan paylaştığı mesajında “Bankada zaten fazla bir param yoktu ama elektirik cep telefonu vb faturalarını otomatik ödemek iyi oluyordu :-))” ifadesini kullandı.