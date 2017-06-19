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KHK ile ihraç edilen Dr. Gergerlioğlu, özel hastanede işe başladı

"Doğru bildigimi söyledim ve söylemeye devam edeceğim"

19 Haziran 2017 17:08

İslami hassasiyetlerle 1991 yılında kurulan insan hakları örgütü MAZLUMDER'in (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği) eski başkanlarından göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Batman'da özel bir hastanede işe başladı.

Dr. Gergerlioğlu, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ndeki görevinden geçen aralık ayında açığa alınmış; darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 679 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) ihraç edilmişti.

Gergerlioğlu, Batman’da işe başladıktan sonra yaptığı kısa açıklamada, şunları söyledi:

“KHK zulmüyle 6 Ocak'ta devlet memurluğundan ihraç sonrası Batman' da özel bir hastanede göğüs hastalıkları uzmanı olarak işe başladım. Rızkı veren Allah' tır. Doğru bildigimi söyledim ve söylemeye devam edeceğim. İnşallah, zulme boyun eğmem. Batman' a selam olsun.”

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