KHK ile ihraç edilen akademisyenleri uğurlamaya soruşturma!

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Munzur Üniversitesi akademisyenlerini uğurlayan 9 akademisyen ve 1 memur hakkında rektörlük tarafından soruşturma açıldı.

dihaber’de yer alan habere göre, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Dersim Şubeler Platformu, KHK ile ihraç edilen akademisyenleri uğurlayan, 9’u akademisyen 1’i memur 10 üyelerine Munzur Üniversitesi Rektörlüğü tarafından disiplin soruşturması açılmasına ilişkin şube binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Eğitim Sen Şube Başkanı Süleyman Güler, 12-14 Nisan günlerinde Eğitim Sen üyesi 9’u akademisyen, 1’i idari personel olmak üzere 10 arkadaşlarının Munzur Üniversitesi Rektörlüğü'nce haklarında disiplin soruşturması olduğu gerekçesi ile ifadeye çağrıldığını söyledi.

Güler, “Soruşturma gerekçesinde, Munzur Üniversitesi'nden ihraç edilen üyelerimizin 9 Ocak 2017 tarihinde kişisel eşyalarını almak ve mesai arkadaşları ve öğrencileri ile vedalaşmak için üniversite yerleşkesine gelmeleri üzerine, çalışma arkadaşları ve öğrencilerin yoğun ilgisi sırasında orada bulunuyor olmak olarak gösterildi” dedi.

Rektörlüğün anti demokratik uygulamaları, keyfi ve hukuksuz soruşturmaları ile KHK’larla haksız biçimde işlerinden edilen KESK üyelerini yalnızlaştırmak ve onlara destek olan üniversite çalışanı ile öğrencileri sindirerek baskı kurmayı amaçladığını belirten Güler, ihraç edilen üyelerinin üniversitedeki görevlerinden alınmasının çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin hayatlarından silineceği anlamına gelmediğini söyledi.

“Arkadaşlarımızla vedalaşmak, onların yanında olmak demokratik hakkımız olmanın ötesinde insanlığımızın gereğidir. Bu hukuksuz soruşturmalara karşı üyelerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” diyen Güler, rektörlüğün söz konusu disiplin soruşturmasını derhal geri çekmesi gerektiğini ifade etti. Güler, “Üyelerimize dönük baskı, ayrımcılık ve haksız cezalandırma biçimindeki uygulamalarını kınıyoruz. Tüm bu anti demokratik ve hukuksuz uygulamalar ve keyfiyete derhal son verilmelidir” dedi.