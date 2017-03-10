KHK ile ihraç edilen akademisyenler Meclis'teki açıklamalarından sonra gözaltına alındı

KHK ile ihraç edildikleri işlerine geri dönebilmek için 11 Mart'ta açlık grevine başlayacaklarını açıklayan Nuriye Gülmen, Acun Karadağ, Semih Özakça ve eşi Esra Özakça, TBMM'deki açıklamalarının ardından gözaltına alındı. Gülmen'in gözaltına alındıktan sonra kolunun kırıldığı iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, KHK ile görevine son verilen akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça ve Acun Karadağ, TBMM’de yarın açlık grevine başlayacaklarını bildirdikleri açıklamanın ardından terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. CHP’li Şenal Sarıhan, TBMM’deki açıklamada "KHK kıyımlarına son verilmesi, mağduriyetlerin sonlandırılması, işe iadelerin biran önce yapılması gerektiğini" söylerken gözaltı sonrası ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık, arkadaşlarının Yüksel Caddesindeki direnişin 121. gününü tek başına başlattı.

CHP’li Şenal Sarıhan, dün TBMM’de KHK ile atılan akademisyen Nuriye Gülmen, öğretmenler Semih Özakça, Esra Özakça, Acun Karadağ, hemşire Saniye Erenler Öztürk ve sosyolog Veli Saçılık ile birilikte basın toplantısı düzenledi. Sarıhan, "OHAL’in ardından krizi fırsata çevirmeye çalışan iktidarın muhalifleri sindirmek için bir sopa olarak kullandığı KHK’lar ile insanları sosyal ölüme mahkum ederek cezalandırmaya çalıştığını" söyledi. On binlerce insanın yaşadığı mağduriyetin Başbakan tarafından “kurunun yanında yaşın yanması” olarak nitelendirildiğini vurgulayan Sarıhan, Yüksel Caddesi’nde direnişlerine devam etmekte olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın yarından itibaren süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlayacaklarını açıkladı. Sarıhan, "İnsanların işlerine mal olan KHK’ların şimdi geldiğimiz aşamada yaşamlarına mal olmasının önüne geçmek için yapılaak birşey yok mudur? Açlık grevi son çare mi olmalıdır? Bireylerin hak aramak için bedenlerini ölüme sürmeleri neyi göstermektedir? Adalete ulaşmanın tüm kanalları kapanmış mıdır? iktidar, adaleti sağlamak için artık bir adım atmayacak mıdır? İntiharlarda olduğu gibi açlık grevlerinde de ölümlerin vebali onun omuzlarında olmayacak mıdır? KHK kıyımlarına son verilmesi, mağduriyetlerin sonlandırılması, işe iadelerin biran önce yapılmasını bir kez daha talep ediyoruz" dedi.

Akademisyen Nuriye Gülmen, 4 aydır Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde eylem yaptıklarını, seslerini duyurmaya çalıştıklarını, kapı kapı dolaşarak uğradıkları haksızlığı anlattıklarını, ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "Ancak hükümet hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Bizi yaşayan ölüler haline getirmek istiyorlar. Onurumuza saldırdılar, direnişimizi açlık grevine dönüştürüyoruz. Bizi açlıkla terbiye edemeyecekler, onurlu bir yaşam istiyoruz" diye konuştu.

Mecliste yaptıkları açıklamanın ardından terörle mücadale ekipleri tarafından gözaltı kararı olduğu söylenerek Nuriye Gülmen, Acun Karadağ, Semih Özakça ve eşi Esra Özakça gözaltına alındı. 4 kişinin eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltının ardından ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık, arkadaşlarının Yüksel Caddesi’deki direnişlerinin 121. gününü tek başına başlattı.