KHK ile ihraç edilen akademisyenin, eşyalarını toplamasına bile izin vermediler!

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 679 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) Ege Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç'ın eşyalarını toplamasına izin verilmedi.

Toker, Barış için Akademisyenler İnisiyatifi'nin "Bu suça ortak olmayacağım" bildirisinin imzacıları arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklama yaoan Nilgün Toker Kılınç şunları söyledi:

"Bu sayfada nadiren duygu, düşünce bildiririm. Muhtemelen ilk kez öfkemi duygu olarak paylaşacağım; genellikle kavramlara sığınırım çünkü, şimdi kavramlar yetmiyor.

Bir binada 30 yıldır aynı odada çalıştım, o binadaki herkesle en azından bir selamım vardır. Şimdi o binaya gidip veda etmek, eşyalarımı almak ve bunu yaparken de yalnız olmamak, arkadaşlarımla olmak istiyorum ama izin vermiyorlar. Bu zulmü kötülüğü katmerleme faaliyetine onay veren, bunu yürüyen herkesi bu kötülükten sorumlu ilan ediyorum.

Unutmayacağım, hiçbirinizin adını ve neye iştirak ettiğinizi unutmayacağım"