T24 LogoT24 Logo
Gündem

KHK ile ihraç edilen akademisyenden Hülya Koçyiğit'e 'ifade özgürlüğü' hatırlatması

"Samanyolu'nun Zülal'i değil artık benim için"

29 Haziran 2017 21:51

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden ihraç edilen akademisyen Elif Çongur, Hülya Koçyiğit’in AKP ve insan haklarıyla ilgili söyledikleri sözlere tepki gösterdi.

Koçyiğit, Hürriyet’ten İpek Özbey’e verdiği söyleşide “İnsan hakları noktasında yıllarca eksikliklerimiz vardı ve ne mutlu ki AKP hükümeti bu konuda önemli adımlar attı. İfade özgürlüğü diye bir şeyle tanıştık. İnsanlar fikirlerini söylemekten daha çok korkardı” iddiasında bulunmuştu.

Güneydoğu’daki sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan ve KHK ile akademisyenlik görevinden ihraç edilen Elif Çongur, Twitter adresinden şu mesajları paylaştı:

"Yıllarca Türk Sineması dersleri de verdiğim üniversiteden barış bildirisine imza attığım için atıldığımı Hülya Koçyiğit'e hatırlatayım. Şahsını tanımam etmem, canlandırdığı karakterler kıymetliydi. Artık değil. Samanyolu'nun Zülal'i değil artık benim için. Bir seyircinin bir oyuncuya verebileceği daha büyük ceza olamaz."

ETİKETLER

khkihraçelif çongurifade özgürlüğüakp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24