KHK ile ihraç edilen akademisyenden Hülya Koçyiğit'e 'ifade özgürlüğü' hatırlatması

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden ihraç edilen akademisyen Elif Çongur, Hülya Koçyiğit’in AKP ve insan haklarıyla ilgili söyledikleri sözlere tepki gösterdi.

Koçyiğit, Hürriyet’ten İpek Özbey’e verdiği söyleşide “İnsan hakları noktasında yıllarca eksikliklerimiz vardı ve ne mutlu ki AKP hükümeti bu konuda önemli adımlar attı. İfade özgürlüğü diye bir şeyle tanıştık. İnsanlar fikirlerini söylemekten daha çok korkardı” iddiasında bulunmuştu.

Güneydoğu’daki sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan ve KHK ile akademisyenlik görevinden ihraç edilen Elif Çongur, Twitter adresinden şu mesajları paylaştı:

"Yıllarca Türk Sineması dersleri de verdiğim üniversiteden barış bildirisine imza attığım için atıldığımı Hülya Koçyiğit'e hatırlatayım. Şahsını tanımam etmem, canlandırdığı karakterler kıymetliydi. Artık değil. Samanyolu'nun Zülal'i değil artık benim için. Bir seyircinin bir oyuncuya verebileceği daha büyük ceza olamaz."