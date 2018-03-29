KHK ile ihraç edilen akademisyen Başçetin tahliye edildi

Afrin operasyonunu sosyal medyada eleştirdiği için 13 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiride imzası bulunan akademisyen Serdar Başçetin tahliye edildi. Başçetin, KHK ile ihraç edilmişti

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Afrin paylaşımları nedeniyle Antalya’da geçen 13 Şubat günü yapılan ev baskınları sırasında Erzincan Üniversitesindeki görevinden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Serdar Başçetin de gözaltına alınmıştı. Başçetin daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.