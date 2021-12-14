KHK ile ihraç edilen Acun Karadağ'a ‘İşimizi geri istiyoruz’ eylemleri nedeniyle 80 bin TL ceza kesildi, evine haciz konuldu

Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde yayınlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile mesleğinden ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ, ‘İşimizi geri istiyoruz’ eylemleri nedeniyle kendisine kesilen cezalarla ile ilgili iptal kararının bulunmasına rağmen evine haciz konulduğunu duyurdu. Geçen hafta, eylemler nedeniyle kendisine 80 bin TL ceza kesildiğini açıklayan Karadağ, bu nedenle emekli maaşına bloke konulduğunu duyurmuştu.

Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) öğretmenlik mesleğinden ihraç edilmesinin ardından Ankara Yüksel Caddesi’ndeki “İşimi geri istiyorum” eylemi yapan Karadağ, Twitter hesabında bugün yaptığı açıklamada, maaşına bloke konulmasının yanı sıra evine de haciz konulduğunu belirtti.

“Saf kötülük”

Yaşananları ‘saf kötülük’ olarak değerlendiren Karadağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Dostlar maaşıma konulan bloke kalkmadığı gibi henüz borcunu ödediğim mütevazı evim üzerine de haciz konulduğunu öğrendim. Sabah gittim, gelir idaresi emniyet, "İptal edilen cezalarınızın dava kararlarını bize göndermedi" diyor. Saf kötülük! Parayı ödeyip davaya öyle devam etmeliyiz!”