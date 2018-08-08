KHK ile ihraç edildiler, eylem yaptılar; mahkeme Bakırköy Meydanı'na 200 metreden fazla yaklaşmalarını yasakladı

Mahkeme, KHK ile ihraç edilmelerine karşı Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda “İşimizi geri istiyoruz” diyerek eylem yapan eylemcilerin meydana 200 metreden fazla yaklaşmasını yasakladı.

Mezapotamya Ajansı'nın haberine göre İstanbul’da bulunan Bakırköy Meydanı’nda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmelerine karşı eylem yapan Selvi Polat ve Nursel Tanrıverdi 6 Ağustos’ta gözaltına alındı. Dün adliyeye getirilen direnişçiler ifadelerinin ardından “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme bunların hareketlerine katılma” iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Polat ve Tanrıverdi’yi adli kontrolle serbest bırakırken Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109. Maddesi 3. fıkra l bendine gereğince kamu davası açılıp savunması alınıncaya kadar Bakırköy Meydanı’na 200 metreden fazla yaklaşması yasakladı.

Kararı “skandal” olarak niteleyen Avukat Ferdi Yamar, “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya dönük bir karardır. Sözde OHAL’in kaldırıldığı söyleniyor ama bireylerin özgürlüklerine, yaşamlarına müdahale eden bir karardır” dedi.