KHK ile atılan şehir plancısı artık bal satıyor: Elimden ne gelirse yaparım, yeter ki ekmeğimi onurumla kazanayım

KHK ile Van Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden ihraç edilen Şehir Plancısı 32 yaşındaki Cihan Vahap Elmas, 3 bin 300 metre rakımda doğal yolla yetişen karakovan balını satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Elmas “14 Temmuz akşamı saat 8 gibi kızımı evin bahçesine çıkardım, biraz gezdirdim cebimde sadece 1 TL vardı. Bir buçuk yaşındaki kızıma bir şeyler alamadım, yarın maaş günüdür alırım derdindeydim. Fakat yukarı eve çıktım, baktım son dakika haberi ile 692 sayılı KHK çıktı ve benim de ismim listedeydi. Çok üzüldüm, başlarda biraz bocaladım. Ancak hayat devam ediyor. ‘Elimden ne gelirse yaparım, yeter ki onurumla ekmeğimi kazanayım’ dedim ve bal satmaya başladım” dedi. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunu Elmas, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bölümünde yüksek lisans yaptı. 2011 yılında Van’da işe başladı. Belediyenin imar biriminde şube şefliği, müdür yardımcılığı, müdürlük ve en son yaklaşık 21 ay boyunca imar daire başkanlığı yaptı. Elmas, OHAL komisyonuna da başvuru yapmış. “Fakat ülkede hukuk olmadığı kanaatindeyim çünkü hukuk olsaydı ne ben ne benim gibi binlerce insan ihraç olmaz, açlıkla terbiye edilmeye çalışılmazdı” diyen Elmas, vicdan sahibi insanlar sayesinde ayakta durmaya çalıştıklarını vurguladı. Elmas, “Onurumla, emeğimle çalışıyorum. Evime ekmek götürüp eşimin ve çocuğumun karnını doyuruyorum. İktidarın açlıkla terbiye etme isteğini tersine çevirmek için sendikalar, meslek odaları, sivil toplum örgütleri, dostlarım arkadaşlarım sipariş veriyor ben de teslim ediyorum. Çoğu arkadaşım benim durumumda ve bir şekilde aile geçimini sağlamaya çalışıyor. Arkadaşlarla dayınaşarak bu günleri de aşacağız” diye konuştu.

‘Dayanışma şart’

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu, “İnsan hak ve hürriyetinin garanti altında olmadığı, toplumun korku içinde olduğu, hukukun üstünlüğünün lafta kaldığı bir ülke” diye tarif eden Elmas, şöyle devam etti: “80 milyonluk toplumun bir bireyi olarak ülkede hâlâ vicdanlı insanların olduğunu, dayanışmanın önemli olduğunu ve hayatın devam edip hiçbir zaman karamsarlığa düşmemek gerektiğini söylemek isterim. Birlikte dayanışırsak bu süreçten galip çıkarız.”