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KHK ile 13 köyün bağlı olduğu ilçeler değişti

694 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı

25 Ağustos 2017 10:53

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında, 693 ve 694 sayılı iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 694 numaralı KHK’da 13 köyün bağlı bulundukları ilçeler de değişti.

12 köy Hopa'dan alınıp Kemalpaşa'ya bağlandı

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı; Akdere, Çamurlu, Dereiçi, Gümüşdere, Karaosmaniye, Kayaköy,  Kazımiye, Köprücü, Linan, Osmaniye, Sarp ve Üçkardeş köyleri Kemalpaşa ilçesine bağlandı.

Aksaray'da bir köy ilçe değiştirdi

Yine Aksaray il merkesine bağlı bulunan Yeşiltömek köyü de Sultanhanı ilçesine bağlandı.

693 sayılı olağan üstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararname'yi görmek için tıklayın:

694 sayılı olağan üstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararname'yi görmek için tıklayın:

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