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KHK görüşmeleri cumartesi gününe ertelendi

Hükümetin seçim öncesinde bazı düzenlemelerde elini kolaylaştırmak için TBMM’den alacağı yetki görüşmelerinde imza krizi çıktı.

01 Nisan 2011 03:00

HÜLYA KARABAĞLI T24 / ANKARA

 

Hükümetin seçim öncesinde bazı düzenlemelerde elini kolaylaştırmak için TBMM’den alacağı yetki görüşmelerinde imza krizi çıktı. MHP, toplantı çağrısının yapıldığı tarihte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AKP’li Mustafa Açıkalın’ın yurtdışında olduğunu ortaya çıkardı. Muhalefetin “Evrakta sahtecilik” yapıldığı itirazları üzerine toplantı Cumartesine gününe ertelendi.

 

Çiçek: Teamüllere uygun

 

Hükümet adına komisyona gelen Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, gerginlik arasında verdiği 5 dakikalık molanın ardından yaptığı açıklamada, “ Atılmış imza ıslak imza. Meclis’in teamüllerine uygun. Daha fazla tartışmaya meydan  vermemek, uzlaşma temin etmek adına  görüşmelerin Cumartesi  gününe  ertelenmesini uygun  gördük”.

 

İmza atan başkan Umre'de

 

MHP’nin,  KHK toplantısını ertelettiren imza krizi süreci şöyle: KHK tasarısı, 28 Mart'ta TBMM’ye geliyor. 29 Mart’ta ise Komisyon Başkanı Mustafa Açıkalın’ın imzasıyla komisyon üyelerine toplantı çağrısı yapılıyor. Ancak, komisyon başkanı 25 Mart tarihinden itibaren Umre’de. Bugünkü toplantıya da katılmadı. 

 

Islak imzamı yoksa...

 

Açıkalın’ın imzasıyla yapılan toplantı çağrısı ‘ıslak imza’ tartışmalarına neden oldu. AKP’nin ‘ıslak imza’ savunması muhalefeti ikna etmedi. MHP ve CHP, başkanın orijinal imzası olduğunda ısrar etti. Tartışmaların ardından, Açıkalın’ın imzasının önceden alındığı ve üst yazının eklendiği konusunda genel kanaat oluştu.

 

MHP: Silivri'ye mi atacaksınız

 

Komisyonda sert rüzgarlar toplantı öncesinde başladı. MHP’li Erkan Akçay, AKP sıralarına , “Despot, Tayyip Erdoğan’dır” diye laf attı. AKP’liler, “ Bu söylenecek laf mı” diye karşılık verirken, MHP’li Mehmet Günal araya girerek, “Millet, siz diktatörlük yapın diye mi yetki veriyor. Silivri’ye mi atacaksınız” dedi.          

 

CHP: Bu sahtekarlıktır

 

 CHP ve MHP’den peş peşe değerlendirmeler yapıldı. CHP’li Mustafa Özyürek, “Bu evrakta sahteciliktir. Sahte imza atılmıştır. Oy sahteciliğidir” derken, Atilla Kart, “Bu evrakta sahteciliğe girer. Komisyon Sekreteri ve Komisyon Divanı da bu işe iştirak etmiştir. Yurtdışında olmasına rağmen sahte evrak vermek suretiyle görevi kötüye kullanma suçu işlenmiştir”  dedi.

 

Nerdeyse kavga

 

CHP’li İsa Gök, “ İkinci kez suçüstü yapıldı” diyerek Anayasa değişikliği sırasında da aynı yöntemin yapıldığını hatırlattı. “ İkinci bir sahtekarlıkla karşı karşıyayız “ sözleri AKP’li Badak’ı kızdırdı. Badak,  İsa Gök’e, “ Burada  sahtekarlık yoktur. Yanlış söylüyorsun. Yanıltıyorsun” diye itiraz etti. Ayakta  süren sözlü sataşma kavgaya dönüşmeden bitirildi.

 

 

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