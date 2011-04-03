'KHK çıkarma yetki tasarısı' komisyondan geçti

T24 - Hükümete, bazı konularda 6 ay süreyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.



Tasarıya göre, Bakanlar Kurulu, mevcut bakanlıkları birleştirebilecek, kaldırabilecek, yeni bakanlıklar kurabilecek. Zorunlu olmadıkça ilgili ve ilişkili kuruluşlar devlet bakanlarına bağlanmayacak.



''Ekonomi'', ''iç ve dış ticaret'', ''gençlik ve spor'' ile ''aile, özürlüler, çocuklar, kadınlar ve sosyal yardım'' konularında 4 bakanlık kurulacak.





