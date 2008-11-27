Kharkiv'den ikinci darbe

Komşu Benfica'yı salladı

Galatasaray, UEFA Kupası B Grubu'ndaki 3. maçında, İstanbul'da Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımıyla karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta 81. dakikada Edmar'ın attığı gole engel olamadı ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı.Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başlarken, Galatasaray rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı. Konuk Metalist Devic ile 2 tehlikeli pozisyondan yararlanamezken, Galatasaray'ın Baros ile bulduğu bir gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergilerken, özellikle sağ kanattan etkili hücumlar yaptı. Kendi sahasında topla iyi çıkan ve orta alanda rakibe baskı kuran sarı-kırmızılı takım, ceza sahasında etkili olamayınca skoru lehine çeviremedi.Konuk elip oyunu tamamen kendi yarı alanında kabul ederken, 81. dakikada Servet'in kaptırdığı bir topla golü buldu ve 1-0 öne geçti. Bu dakikada Servet Galatasaray ceza sahasının hemen dışında iki kişinin presiyle topu kaptırdı. Bir anda kaleci De Santcis ile karşı karşıya kalan Edmar, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.Kalan bölümde iki takım da etkili pozisyon üretemezken, Metalist Kharkiv sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.B Grubu'nda daha önce Olympiacos ve Benfca'yı yenen Galatasaray 6 puanda kalırken, ikinci maçını oynayan Metalist puanını 4'e yükseltti.Stat: Ali Sami YenHakemler: Jacek Granat x, Radoslav Siejka x, Maciej Szymanik x (Polonya)Galatasaray: De Sanctis xx, Sabri xx, Emre Aşık xx (Dk. 46 Barış x), Servet xx, Volkan x, Arda xx, Ayhan x, Meira xx, Kewell xx (Dk. 79 Aydın x), Lincoln xx, Baros x (Dk. 70 Ümit x)Metalist Kharkiv: Goryainov xx, Maidana xxx, Obradovic xx, Gueye xx, Gancarczyk xx, Edmar xxx, Valyayev xx, Sliusar xx, Bordian xx (Dk. 90 Konyushenko ?), Jaja x (Dk. 80 Fomin x), Devic xx (Dk. 63 Trisovic x)Gol: Dk. 81 Edmar (Metalist Kharkiv)Sarı Kartlar: Dk. 19 Ayhan, Dk. 56 Baros (Galatasaray), Dk. 60 Devic (Metalist Kharkiv)9. dakikada Gancarczyk'in ceza sahasına ortasında, Galatasaray defansı ofsayt düşüncesiyle duraklarken, kaleciyle karşı karşıya kalan Devic topu göğsüyle kontrol edemedi ve meşin yuvarlak kaleci De Sanctis'de kaldı.11. dakikada ceza sahası dışından Sabri'nin yaptığı sert vuruşta, defansa da çarpan top üsten az farkla auta çıktı.16. dakikada Gancarczyk'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahası içinde müsait durumda iyi yükselen Devic'in kafa şutu sonrası meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.29. dakikada Lincoln'ün pasıyla topla buluşan Sabri'nin ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.32. dakikada ceza sahası önünde verdiği pas Meira'dan seken Jaja, pozisyonu takip ederek defansın arkasına sarktı. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutu oldukça kötü olunca, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak yandan auta gitti.39. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Lincoln'ün şutu kaleciden dönerken, tekrar topu önünde bulan Brezilyalı oyuncunun ortasında ise arka direkte Kewell kafayla meşin yuvarlağı kale içine doldurdu ve daha sonra Metalist Kharkiv defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.51. dakikada ceza sahası dışından Sabri'nin yaptığı sert vuruşta, defansta Guaye'ye çarpan top üsten az farkla kornere gitti.58. dakikada sağdan ceza sahasına giren Kewell'ın ortasında, ön direkte Lincoln'den önce ayak koyan Obradovic, meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi önledi.59. dakikada kullanılan serbest vuruşta kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden Sabri'nin yerden sert şutu sonrası meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.65. dakikada Gancarczyk'in sağdan kullandığı kornerde, kaleci De Sanctis'in yumrukladığı topu bir anda önünde bulan Sliusar'ın ceza sahası içinde şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.81. dakikada Metalist Kharkiv, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Maidana'nın baskısı sonrası defansta son adam olan Servet topu kaptırırken, ceza sahası içinde Edmar kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.Karşılaşmayı Metalist Kharkiv 1-0 kazanırken, Ukrayna ekibi grubundaki ikinci maçında ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Gruptaki üçüncü maçında ilk yenilgisini alan Galatasaray ise 6 puanda kaldı.