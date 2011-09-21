-Khanfar istifa etti KAHİRE (A.A) - 20.09.2011 - El Cezire televizyonu Genel Müdürü Wadah Khanfar, görevinden istifa etti. Uluslararası yayın yapan El Cezire televizyonunun 8 yıldır yöneticiliğini yapan Khanfar'ın, ABD istihbaratıyla yakın ilişkide olduğu ve ABD lehine bazı içeriklerde değişiklikler yaptığı iddialarını içeren Wikileaks belgeleri yayınlanmıştı. Khanfar iddialarla ilgili açıklama yapmadı. Merkezi Katar'da bulunan El Cezire televizyonundan yapılan açıklamada, Katar Kraliyet ailesinden iş adamı Şeyh Ahmed bin Casım bin Muhammed El Tani'nin genel müdürlük görevine getirildiği bildirildi.